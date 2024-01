La reunión que mantuvo el lunes el Gobierno local con los representantes del Consorcio As Mariñas sobre Nostián le han permitido ganar tiempo, ofreciendo un precio rebajado de tratamiento de basura de 120 a 100 euros. As Mariñas envía a la planta de Bens el 50% de la basura que recicla, de manera que es importante que no la abandone, pero el futuro de Nostián sigue en el aire, pendiente de un acuerdo con Ecoembes. Hasta que se cierre, el Ayuntamiento no tendrá las cifras que necesita para un nuevo pliego de condiciones.



Ecoembes es la entidad que agrupa a los productores de envases de toda España y está obligada a comprar todos los envases que se recuperan. Ese precio por tonelada de envase es la principal fuente de ingresos de cualquier planta de reciclaje. El Ayuntamiento mantiene un convenio con Ecoembes, pero es necesario renegociarlo de nuevo a raíz de la entrada en vigor de la nueva ley de residuos de 2022. Nostián ganaba más dinero que otras plantas como Sogama por este medio porque reciclaba casi el 50% de los desperdicios, una tasa mucho mayor que la planta de la Xunta.



Esto era posible gracias al modelo TMB (lo que se conoce como húmedo-seco u orgánico e inorgánico) en el que la retirada de los envases la realizaban los empleados de la planta a partir de la bolsa de inorgánico. Es un modelo considerado más social que no se sabe si continuará. La reunión del lunes no trató en absoluto este tema, solo se centró en el precio por tonelada.



Precio por tonelada

Nostián ya sufrió un revés en 2017 cuando Ecoembes redujo, a través de un acuerdo con la Xunta, un 15% el precio unitario de material recuperado. Esto supuso la pérdida de 1,6 millones de euros. En el anteproyecto presentado en diciembre de 2022, se calculaba que Nostián podría ganar tres millones de euros al año con a la recuperación de envases, mientras que antes llegó a ganar once millones de euros.



Pero expertos consultados señalan que hay muchos factores de los que depende la viabilidad de Nostián, y el precio de Ecoembes, como los rechazos (basura no reciclada). Existe una tasa impositiva por cada tonelada de basura que se envíe al vertedero, precisamente para desincentivar esta práctica, lo que afecta mucho más a Nostián que a la planta de Sogama, que posee una potente incineradora. Además, la nueva normativa obliga a repercutir todos los costes integrados de la gestión de residuos en la tasa de basura que este año ya ha sufrido un incremento.



El Ayuntamiento ha decidido que va a absorber el coste producido por la rebaja ofrecida de Nostián simplemente alargando la concesión a 25 años. Se trata de un movimiento poco común en el sector, donde la mayoría de las concesiones rondan los quince años. Es posible, además, que el Ayuntamiento se plantee unir las concesiones de tratamiento y recogida de basura en una sola, para hacerla más atractiva a las empresas postulantes.



Sin embargo, nada de esto sirve de nada hasta que se cierre el convenio y puedan hacer números. El anterior plan de viabilidad se remonta a diciembre de 2022 y, desde entonces, han cambiado muchas cosas. El Ayuntamiento asegura que el pliego está casi listo, pero Nostián lleva más de cuatro años con la concesión caducada.