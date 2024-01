A Coruña reduce el precio para que el Consorcio As Mariñas siga mandando la basura a Nostián

Representantes del Ayuntamiento de A Coruña y del Consorcio As Mariñas se reunieron este lunes tras el "ultimátum" dado por los alcaldes de la entidad comarcal. En el encuentro, el Gobierno local que dirige Inés Rey presentó una nueva propuesta para el tratamiento de la basura del área metropolitana en la planta herculina de Nostián. Entre los detalles que trascendieron está una bajada del coste por tonelada de basura tratada.

"A reunión co Consorcio foi cordial, produtiva e positiva. O Concello da Coruña trasladoulle os estudos técnicos e toda a información sobre a que se estivo traballando estes dous meses, e Consorcio quedou de estudialo e valoralo", señaló el concejal y portavoz del Ejecutivo coruñés, José Manuel Lage.

En este sentido, el edil consideró que hay "receptividade" por parte del Consorcio y que la nueva propuesta parsa por "dar unha solución ambiental de presente e futuro".

Entre otras cosas, A Coruña apostó por una planta de tratamiento de basura moderna, "que sexa sostible" y por abaratar los costes, uno de los elementos determinantes para el Consorcio: "Hoxe pagan 120 euros por tonelada e a nosa proposta vai en torno aos 100 no proceso de licitación. Unha proposta aberta, que conxuga reutilización, reciclaxe e reducir os rexeites", señaló Lage.

Al respecto, el máximo representante del Consorcio y alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, aceptó que se trata de "un prezo máis razoable", pero también advirtió que esto es porque la concesión se eleva a 25 años, en vez de los quince o 17 habituales, y también por el riesgo de los rechazos, ya que se deja la puerta abierta a que la concesionaria tome la decisión de llevar basura a un vertedero e incinerarla, en vez de realizar el reciclaje y reutilización."Actualmente, pese a que se iba a reutilizar o 85%, estamos no 45 e o 55 estano levando a un vertedoiro, o cal encarece o tratamento, a nós pasounos de 67 a 120 euros por tonelada e tivemos que subir un 30% a taxa do lixo deste ano para compensalo. Hai que tomar medidas sobre o prezo e tamén tendo en conta o que se vai facer co lixo, que é arriscado", aseguró Santiso.

También Lage se refirió a la "situación anómala" que suponen los rechazos, que se están pagando aparte, es decir, dos veces. "O que queremos é uha xestión integral e un pago único, co cal os licitadores que compitan terán que dar unha solución integral. A día de hoxe páganse dúas facturas e imos a unha solución de carácter integral", explicó el concejal coruñés.

En la propuesta también se presenta la renovación de la planta de Nostián, ya que su estructura se modificará para mejorar el tratamiento, y la implicación ciudadana, ya que se habla también de selección de la basura en origen.

Ahora serán los técnicos del Consorcio As Mariñas los que revisen todo el planteamiento de A Coruña para continuar con la negociación para que la basura del área metropolitana de la ciudad se siga llevando a la planta de Nostián.