El Fórum Gastronómico regresa a A Coruña con el mar y la despensa atlántica como protagonistas

El Fórum Gastronómico regresará a A Coruña con la despensa atlántica como gran protagonista y el cerdo y los productos del mar como principales reclamos.

La feria, que se presentó este martes, se celebrará en ExpoCoruña los días 7, 8 y 9 de abril.

Entre las empresas ya han confirmado su presencia destacan Estrella Galicia, Cash Record, Chef Works, Sammic, Consellería do Mar, Gresilva, Repagás, Hornos FM, Covigan, Gadisa, Makro, Novas y Mar, Cocina y Lava, Artesa Despensa Atlántica, Arte en la Mesa, Unox, Carnicum, Augaplus, Bonilla a la Vista o la Denominación de Origen Estepa.



Y como siempre, el evento contará con un excelente programa de actividades -que tendrá la despensa atlántica como eje temático- en el que actuarán en directo los cocineros y cocineras más prestigiosos del panorama actual y también jóvenes promesas de la cocina.



Entre los ponentes que participarán en esta edición están los Estrellas Michelin Lucía Freitas (Lucía Freitas*, Santiago de Compostela), David Yarnóz (Molino de Urdániz** y * Verde, Urdániz, Navarra) o Janaina Torres (A casa do porco, São Paulo, Mejor Chef America Látina The World’s 50 Best) que ya han confirmado su participación.