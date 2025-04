Las farmacias coruñesas se ven obligadas a tirar parte de los medicamentos: "El calor no ayudó"

Tenían las verjas a medio bajar, pero eso no significaba que estuviesen cerradas. Y es que las farmacias de A Coruña funcionaron este lunes a medio pulmón, ya que el fallo en el sistema eReceita imposibilitó dispensar medicamentos con normalidad. Con muchas dificultades, solventaron una jornada que también les dejó anécdotas, como la de algunos vecinos que, desesperados, buscaban agua o les pedían usar el baño porque aún les quedaba camino de vuelta a casa.

"Fue complicadísimo, lo único que podíamos hacer era dispensar recetas en papel", explica Ramón Sáez, vicepresidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña y dueño de una botica en el número 43 de Linares Rivas.

Contra todo pronóstico, no fue un día de especial demanda, pero dejó una imagen muy cruda: medicamentos en la basura. Y es que con el apagón, las neveras dejaron de funcionar y pese a que se usan acumuladores de frío para mantener la temperatura, no se pudo salvar todo. "Muchos fármacos tienen unos márgenes pero otros tienen que estar sí o sí bajo determinada temperatura y el calor no ayudó", explica Sáez. En su caso, no solo lamenta la pérdida económica, sino que muchos de esos productos son "difíciles de conseguir".

El farmacéutico celebró el comportamiento ciudadano y asegura que hubo "tranquilidad". Este martes, las boticas ya habían recuperado la normalidad al 100%.