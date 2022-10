ExpoCoruña retoma su actividad como “vacunódromo” para la inyección de la cuarta dosis contra el covid

Más de 3.250 personas mayores de 85 años estaban citadas hoy para inocularse de la cuarta dosis de la vacuna contra el covid-19 en el recinto ferial de ExpoCoruña, que retomó su función de “vacunódromo” temporal. La jornada, que comenzó a las 09.00 horas, transcurrió sin esperas ni largas colas. Para mañana están citados aquellos entre los 80 y los 85 años y la campaña continuará de forma progresiva hasta vacunar a todos los mayores de sesenta años.

Pese a la bajada de casos y su gravedad, los profesionales sanitarios instaban desde hace días a no bajar la guardia y no dar la espalda a esta cuarta dosis. El gerente del área sanitaria de A Coruña y Cee, Luis Verde, acudió en la mañana de ayer al exterior del recinto, donde explicó que el dispositivo se organizó de forma que el paso de los mayores por ExpoCoruña sea rápido y ágil. “Está pensado para ser unha vacunación de ataque, para chegar ó maior número de personas no menor tempo posible e conter a posibilidade de infección”, comentó.

Proceso



Una vez finalizada esta vacunación de ataque, para la que citarán a unas 3.200 personas cada jornada (el tercio de lo que representaba el número de llamamientos en las franjas de edad más jóvenes), se continuará citando en los centros de salud o acudiendo a los domicilios de los mayores que no puedan desplazarse al vacunódromo.



“Deseñamos o operativo pensando na axilidade, pero tendo en conta o tipo de persoas que estamos citando, temos un número importante de profesionais de enfermería vacunando, pero espaciamos as citas para que se faga de xeito ordenado e tranquilo e para que non teñan que agardar”, señaló Verde. Durante las próximas semanas el recinto permanecerá abierto de lunes a domingo.



El objetivo es lograr inmunizar al mayor número de las personas que superan los sesenta años en el área de A Coruña y Cee. “Hai que sensibilizar e concienciar sobre a importancia que tén vacunarse, porque se ben é certo que os casos que temos agora non son tan graves, é moi importante por precaución, sobre todo para persoas con patoloxías previas de base”, concluyó Luis Verde.