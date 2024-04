Los expertos señalan solapamientos de líneas y excesos de paradas de bus de A Coruña

El Ayuntamiento tiene hasta finales de año para licitar el nuevo contrato de transporte público. Se abre así una oportunidad para mejorar la movilidad con un nuevo mapa de buses, más eficiente, como lleva siendo la intención de los sucesivos gobiernos locales desde hace años. Ninguno se ha atrevido a ello por miedo a la reacción vecinal pero desde el Laboratorio de Mobilidade Sostible, entidad universitaria que estudia la evolución del tráfico en A Coruña, consideran que el principal problema del mapa de bus es demasiado denso: las líneas están muy juntas y tienen demasiadas paradas, lo que lo hace menos eficiente.



“Tenemos una red que funciona muy bien”, matiza Novales, la codirectora del laboratorio, que señala que existe una alta demanda de uso respecto a ciudades de tamaño similar. Pero aunque el punto de partida sea bueno, eso no significa que no haya aspectos que mejorar. Además, en algunas zonas las paradas están demasiado cercanas entre ellas. “Desde el punto de vista egoísta, lo que querríamos es tener una parada delante de mi casa y trabajo y que no hubiera más paradas, pero tenemos que buscar una ubicación que satisfaga la demanda para que la velocidad sea la adecuada”, explica Novales.



Este exceso de paradas no se da en toda la ciudad, señala la experta, pero sí en puntos concretos, como la ronda de Monte alto, en su confluencia con la glorieta, la calle de Juan Flórez o, incluso, en el campus de Elviña, donde se encuentran a cien metros la una de la otra. Hay cerca de 500 puntos de transporte urbano en toda la ciudad (aunque no todas están activas) para una ciudad de 37 kilómetros cuadrados.



Cuantas menos paradas, más rápido viaja el bus, porque tiene tiempo de acelerar. “Se recomienda que estén separadas a 400 metros, pero en A Coruña la media es más cercana a 300”, aclara Novales. Lo que suena tan razonable de labios de una experta se vuelve una locura cuando se presenta a los vecinos, a los que es difícil convencer. La codirectora del Laboratorio de Mobilidade Sostible recuerda el caso de los vecinos de Os Mallos, que organizaron una protesta cuando se desplazó una parada desde la avenida de Os Mallos a la de Arteixo.



Desde el punto de vista técnico, la medida era acertada, porque permitía ahorrar nada menos que cinco minutos de recorrido. Desde el punto de vista político, era un error: el Gobierno de Inés Rey tuvo que dar marcha atrás y se excusó afirmando que había sido solo una prueba. Claro que, por otro lado, son también los vecinos de Os Mallos los que se quejan de que, desde que se ha cambiado el aparcamiento en batería en la más estrecha avenida de Os Mallos, el autobús a veces no puede pasar por culpa de un coche mal estacionado. “Es muy complicado desde el punto de vista de la opinión pública pero, además, hay bastantes solapes entre líneas, podría solucionar, así que las líneas serpentean. Pero sería muy razonable plantearse cambios en ese sentido”, señala.



Un ejemplo de solapamiento son las líneas 12 y 14, que corren paralelas por la ronda de Nelle y la de Outeiro, respectivamente. Pero, como en el caso de las paradas, retirar una línea supondría enfrentarse a numerosas quejas y protestas. Ningún Gobierno local se ha querido enfrentar a ello, por eso estos cambios, necesarios para mejorar la eficiencia de las líneas, se han ido demorando. La nueva concesión es el momento para realizar un estudio profundo en el que se recojan las carencias y las demandas. “Habrá que hacer más análisis”, explica Novales. Si es que la licitación se saca en plazo: es probable que se demore y no pueda salir a tiempo. Como los buses.