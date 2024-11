Estrella Galicia participa en Dubái en la reunión de los mejores chef del mundo

Estrella Galicia se unió a la vanguardia gastronómica mundial en la 8ª edición de The Best Chef Awards, celebrada el 6 de noviembre en Dubái, llevando su cerveza a este encuentro de alto nivel. El evento reunió a 300 chefs de alrededor de 50 países y a unos 150 periodistas y personas del sector para rendir homenaje a la excelencia culinaria y a los chefs más influyentes del mundo. Por primera vez, la marca cervecera otorgó el Terroir Special Award al chef colombiano Jaime Rodríguez Camacho, creador del restaurante Celele en Cartagena y cofundador del Proyecto Caribe Lab.

La gala, que culminó en el icónico Atlantis, The Palm, fue el cierre de tres días de actividades donde figuras globales de la gastronomía discutieron el futuro de la cocina en las Area Talks, que contó con la participación de los chefs Paul Ivić, Mohamad Orfali, Vaughan Mabee, Inés Páez y Manu Buffara. El día 5 fue el turno de explorar la intersección entre tradición e innovación en Food Meets Science, ciclo en el que participaron chefs como Ángel León (chef de Aponiente y embajador de Estrella Galicia), Himanshu Saini, Christophe Devoille o Antonio Bachour. De esta manera, The Best Chef Awards 2024 se consolidó como la mayor edición de la historia, con una atmósfera única en la que chefs, expertos y entusiastas compartieron su visión sobre el futuro de la alimentación.

La entrega del Terroir Special Award a Rodríguez Camacho marcó un momento especial en la gala. Con más de 14 años de experiencia, el chef ha dedicado su carrera a resaltar la riqueza cultural y biodiversidad del Caribe colombiano. Desde Celele, inaugurado en 2018 en Cartagena, ha trabajado para revalorizar ingredientes locales y técnicas ancestrales en sus platos. A través del Proyecto Caribe Lab Rodríguez ha recorrido esta región para documentar y rescatar recetas tradicionales, mostrando que la cocina del Caribe colombiano es una mezcla de influencias indígenas, africanas, españolas y libanesas.

Este galardón reconoce su compromiso ejemplar con la sostenibilidad, con su territorio y el impulso de la cultura gastronómica y biodiversidad del Caribe colombiano.

Cristian Gadau, director de The Best Chef Awards, destacó el valor del Terroir Special Award, señalando que “premia a chefs conectados con su comunidad y con su territorio” y valoró que Estrella Galicia reconozca la labor que realizan para elevar la gastronomía e integrar a la comunidad mundial de chefs. Gadau elogió también la visión de Rodríguez, el ganador del premio, que no sólo explora ingredientes locales, sino que también trabaja en estrecha colaboración con productores de su región, promoviendo una economía circular y un enfoque sostenible.

La presencia de Estrella Galicia en The Best Chef Awards subrayó su apuesta por la gastronomía de alto nivel y por una cultura culinaria con conciencia. Mónica Vizcaíno, directora de Marketing Estratégico Global de Estrella Galicia, afirmó: “Estamos súper ilusionados de poder patrocinar a The Best Chef Awards con nuestra marca Estrella Galicia. Creemos que ser parte de este gran evento nos brinda muchas ventajas a nivel de posicionamiento premium y de exposición internacional de nuestras cervezas, vinculándonos con chefs y líderes de opinión muy destacados. Esta participación añade credibilidad, reconocimiento y relevancia a nuestra marca, porque compartimos muchos valores con The Best Chef Awards como la pasión, la dedicación, la autenticidad y los desafíos. Es el primer año que participamos y la consideramos una oportunidad fantástica para elevar la presencia internacional de Estrella Galicia. Y con compañeros de camino como The Best Chef Awards, con los que estamos alineados, creemos que lo podemos conseguir”.

A través del Terroir Special Award, Estrella Galicia reafirma su compromiso con aquellos chefs que, como Jaime Rodríguez, desde sus cocinas trabajan por su territorio y contribuyen a una gastronomía con impacto positivo en sus comunidades y el medio ambiente.

El evento reunió a muchos nombres destacados de la alta cocina mundial, entre ellos Albert Adrià, Ángel León, Vaughan Mabee, Manu Buffara, Ana Roš, Janaina Torres, Antonio Bachour, Rasmus Munk, Eric Vildgaard, João Oliveira, Alex Atala y decenas de chefs emergentes de la región. También estuvieron presentes algunos embajadores de Estrella Galicia como Begoña Rodrigo y Pepe Solla, unidos en una noche que celebró el poder transformador de la cocina para mejorar las comunidades y el entorno natural.

Esta colaboración, señalan desde la compañía, refleja el compromiso de Estrella Galicia con el impacto positivo en la sociedad, respaldado por su reciente incorporación al movimiento B Corp, un hito que avala su enfoque en altos estándares de responsabilidad social, ambiental y transparencia empresarial. Al ser colaborador de uno de los eventos más prestigiosos de la gastronomía mundial, Estrella Galicia consolida su posición en la escena culinaria internacional, llevando sus cervezas de la mano de una pasión por la gastronomía y los valores de excelencia que promueve The Best Chef Awards.