Estrella y elPulpo lanzan una colección de ropa con materiales reciclados

Estrella Galicia y elPulpo han presentado este miércoles su primera colaboración conjunta, una colección cápsula que, bautizada bajo el nombre 'From the North to the World' y realizada con materiales orgánicos y reciclados, ofrece camisetas, prenda exterior y complementos, como gorras y mochilas.





La nueva colección ha sido presentada esta mañana por el actor y humorista Xosé A. Touriñán en el museo de la cerveza de Estrella Galicia (MEGA), donde ambas compañías han puesto en valor esta alianza con la que "realzan la importancia de la producción de proximidad y el respeto al entorno".





Esta cápsula de edición limitada está compuesta por un total de once prendas y accesorios "atemporales y sin género, en donde se ha cuidado hasta el más mínimo detalle, prestando especial atención al diseño y calidad", señalan desde Estrella Galicia.





Para el diseño de las prendas se ha utilizado una paleta de color en tonos neutrales, como guiño a la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, que contrastan en detalles hechos a mano con los colores originales de Estrella Galicia: el rojo y el negro.





En la colección cobra especial protagonismo la historia de Estrella Galicia, vinculada desde sus orígenes a la cultura de la cerveza y a la música, que se han representado a través de la personalización del icónico Pulpo, que ha evolucionado dando lugar a 'elPulpo x Estrella Galicia, o Pulpo Cervecero', que refleja el espíritu urbano, desenfadado y vanguardista de la colección.

Durante la presentación, el director de Trade Marketing de Hijos de Rivera, Manel P. Piñón, ha destacado que "colaborar con una marca de moda que comparte tantos valores con nosotros, además de nuestro origen atlántico, ha sido todo un proceso de aprendizaje y de puesta en común que ha dado como resultado una estupenda colección de la que nos sentimos muy orgullosos".





"Esperamos que a nuestros seguidores les guste tanto como a nosotros y que pronto podamos ver estas prendas en las calles", ha proclamado.

En la misma línea, el fundador de elPulpo, José A. Chacón, ha señalado que esta cápsula es el resultado de "dos marcas que comparten orígenes, filosofía y valores".





Para elPulpo, ha dicho, esta alianza con Estrella Galicia "supone el inicio de un camino futuro en donde la cerveza y la moda darán paso a interesantes proyectos comunes".





La colección está a la venta desde hoy día 8 de junio en la tienda online de Estrella Galicia, en la Cervecería de la Resistencia, en el MEGA, en las tiendas física de elPulpo de A Coruña y Madrid y en www.elpulpo.es..