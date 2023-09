Dulces, brunch y sorpresas explosivas: así será el local de Habaziro en Arty!

La llegada de la tercera apertura de Habaziro en la ciudad promete mucho más que los sabores tradicionales de sus pasteles y repostería. Sus dulces no necesitan presentación. Tampoco Pablo Morales, la cabeza pensante de esta pastelería que, con siete años de experiencia a sus espaldas en A Coruña, ha conquistado el paladar de todos aquellos que probaron sus creaciones.



A principios de otoño desembarcará en Arty! Market, que se localizará en el Bulevar del Papagayo, con un puesto “exclusivo”. “Estamos creando un molde para hacer un postre con la imagen de Arty! y tiene que ser perfecto e identificarse, asegura. Este dulce, dice, será “llamativo, con una mezcla de colores y muy loco”. Habaziro y Arty! trabajan de la mano desde la pandemia. “La idea ahora es unir fuerzas”, explica Morales, quien, además, califica esta apertura, la tercera en la ciudad como “la guinda del pastel”.



El puesto de la pastelería en este mercado gastronómico tendrá un concepto diferente, pero siempre manteniendo su oferta de siempre. “Vamos a dar mucho de qué hablar y nos vincularemos con la zona de espacios y los eventos que organice Arty!”, afirma el chef de Habaziro.

Chefs invitados



La expansión del negocio no asusta a Morales. “Nadie regala nada pero somos un equipo muy estable. Los primeros meses serán caóticos, con mucha gente visitando el mercado, pero es como cuando nace un niño, que hasta que lo tienes no empiezas a remar. Iremos perfeccionando todo”. El as en la manga de este nuevo proyecto será la incorporación del ‘Habaziro Brunch’ con un concepto “muy guay, con chefs para hacer colaboraciones y una puesta en escena diferente”, señala.



El anuncio del establecimiento de Habaziro en el Bulevar del Papagayo es el primero de una larga lista de asociaciones que irán desvelando su presencia poco a poco en lo que será el primer mercado gastronómico de la ciudad. El espacio de Arty! Market albergará una oferta creativa y gastronómica permanente con una imagen renovada y trece puestos de cocina local, tendencias internacionales y street food.