El disfraz más coruñés de toda A Coruña

Este Martes de Carnaval en A Coruña había dos plazas de María Pita, dos Riego de Agua, dos plazas de Vigo, dos As Conchiñas, dos calles de la Torre. ¿Por qué? Porque era Entroido. Y es que un grupo de coruñeses quizo hacer un homenaje a las calles y los barrios de la ciudad componiendo una gran comparsa en la que reflejaron las vías y sus principales características.

La calle del Socorro iba lista para Emergencias, la avenida de la Habana se colocaba un gorro a lo Celia Cruz, Riego de Agua no soltaba su regadera, en As Conchiñas se podían ver las mejores vieiras, Panaderas repartía el pan, la plaza de María Pita llevaba las galas de la heroína y la calle de la Torre, traje de faro romano. Todos ellos, de la comparsa titulada Quincemil, quisieron hacer un homenaje a las calles en las que se han criado. Su originalidad hizo que se llevasen el segundo premio del concurso del Entroido choqueiro de A Coruña.

Pero es que, además, tras los disfraces iba también una obra solidaria: "Este segundo premio vai polos nosos barrios e vai para axudar, da man da Asociación Boa Noite, a aquelas persoas sen fogar que teñen que vivir nas rúas dos nosos barrios. Por unha Coruña máis inclusiva, empática e solidaria. Que viva o Entroido! Que viva A Coruña! Que vivan os nosos barrios! Que viva a xente que ve aos que non ve ninguén!", señalaba Clara, una de las integrantes del grupo, tras haber conseguido el premio.

Intengrantes del a comparsa en el Entroido choqueiro en A Coruña | Patricia G. Fraga

"Esto es, probablemente, lo más muy coruñés mucho coruñés que creo haber hecho en la vida", aseguraba poco antes de sumarse a sus compañeros en el Martes de Carnaval: "El barrio no son solo casas y calles, son las personas que comparten una parte de tu vida tan grande que gozan tus logros, se preocupan cuando no te ven, intercambian pareceres sobre la vida, el día a día, los viajes o lo que sea,... El barrio es que te digan, como Ana de Couceiro con una sonrisa cómplice, cuando haces cola y se te cuelan -he de reconocer que con buena educación-: "Ella es de la casa". Y los coruñeses de barrio triunfaron en Carnaval.