Dimite Andrés Lacasa, gerente de la Orquesta Sinfónica de Galicia

Andrés Lacasa, gerente de la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) desde hace 13 años, ha presentado su dimisión. Lo hace, explica, por “un cambio de aires y para iniciar una nueva etapa” y descarta, por lo tanto, cualquier aspecto negativo en su paso por el Consorcio para la Promoción de la Música de A Coruña.



“Uno nunca sabe cuándo llegan estos momentos pero ahora quiero abrir una etapa nueva. El Consorcio me ha dado mucho, 13 años fantásticos, y me quedo con cada trabajador que he conocido. Es un equipo espectacular”, declara. Lacasa asegura que hasta el 1 marzo, cuando se hará efectivo su cese, “ayudará a facilitar la transición”, y después intentará “seguir ayudando allí donde esté”. Aunque todavía no desvela dónde, ya tiene una oferta laboral a la vista.



Sobre el Consorcio, el gerente solo tiene buenas palabras: “Es una institución que me ha tratado muy bien y me ha querido mucho. Los gerentes solemos estar un tiempo, esto son cargos directivos, y yo he estado 13 años, no me puedo quejar, además con una pandemia, que eso vale por bastantes años, fue lo peor de todo este tiempo”, bromea Andrés Lacasa, que de todo este período se queda “con las personas”.

Institución de prestigio

“Lo extraordinario de la Sinfónica son sus músicos, el personal técnico, administrativo, el de la cocina... no hubiese podido hacer absolutamente nada sin un equipo tan espectacular. Mi primer día de trabajo debió de ser el más importante porque es una grandísima institución y su prestigio ha crecido a nivel nacional e internacional, es una de las grandes orquestas de Europa”, añade.



Menciona la creación del canal de Youtube como uno de los proyectos a los que guarda más cariño –“lo considero un poco mi hijo”, dice–, pero puntualiza que no se hubiera hecho realidad “sin músicos extraordinarios que toquen a este nivel, sin el realizador, el productor, el técnico de sonido... todo es producto del trabajo en equipo”, subraya.



Por su parte, el Ayuntamiento de A Coruña destaca el “gran trabajo hecho por el hasta ahora gerente”, al que desean lo mejor en su nueva etapa laboral. “Buscaremos desde el Consorcio un nuevo gerente para seguir impulsando a nuestra Orquesta Sinfónica de Galicia”, apuntan.