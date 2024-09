Diego González Rivas en La Revuelta: "Era un estudiante normalito"

El médico coruñés Diego González Rivas acudió esta noche al programa de David Broncano en TVE, La Revuelta, en donde explicó que no era un hombre de grandes notas sino que más bien era "un estudiante normalito".

Broncano explicó que la cirugía torácica es la más dolorosa, porque hay que que separar el pecho con una especie de gato hasta que se empezó a aplicar su técnica, Uniportal Vats, que utiliza una única incisión y ha cambiado la cirugía a nivel mundial. La evolución es utilizar cada vez técnicas menos invasivas e incluso hay técnicas en las que se opera al paciente sin dormirlo del todo o sin intubarlo, en casos que tengan riesgo si se les conecta al ventilador.

El presentador le preguntó si era el cirujano que había operado en más países y en más hospitales del mundo y el doctor le confirmó que así es. "Son 136 países", aseguró, antes de explicar su experiencia "muy peculiar" en Turkmenistán en donde, contó, todos los coches son similares, para respetar la armonía, e incluso hay un Ministerio del Caballo.

Explicó que había operado, además de personas, también a algunos animales: "He operado cabras, perros... aunque caballos no". Sobre la experiencia con el can, aseguró que el chucho no estuvo agradecido, "pero su dueño sí".

González Rivas explicó que, a pesar de viajar mucho, su sede actualmente está entre A Coruña y Madrid y que estará este jueves en su ciudad natal para rodar un documental y para ver a su familia, aunque luego ya se irá a Lisboa y tardará un tiempo en volver.

Opera catorce cánceres de pulmón en un día y se hace con tres quirófanos, pasando de uno a otro. Muchas veces, sin comer, aunque en otras ocasiones, mientras está en quirófano, le dan "una chocolatina y algo de beber para seguir operando".

Anécdotas

Entre las anécdotas que le contó a Broncano estaba la de cuando le salvó la vida a un asesino de niños, algo que conlleva algunos dilemas éticos, o en Arabia Saudí, cuando vio en la UCI a un condenado a muerte con un problema de corazón que hubieron de operar antes de ejecutarlo.

La relación entre el médico coruñés y el presentador viene de los tiempos en los que le llevó como invitado a su programa anterior, La Resistencia, en donde le contó el problema que tenía con la sudoración de las manos. El cirujano se comprometió a operarlo y su relación se fortaleció más tras la intervención.

Confesó que muchos de sus pacientes tienen su teléfono y que habla con ellos habitualmente, porque son "muy respetuosos" y que le emocionan cartas como las de un chico de Ghana, de 17 años, Amos, al que operó de una malformación que hacía que pudiera morirse desangrado y al que hizo una videollamada en directo. El chico explicó que estuvo mirando mucho tiempo pero que la operación costaba 4.500 dólares y que González Rivas le operó gratis, porque no podía pagarlo. Añadió que ya no siente dolor y que está curado gracias a la operación.

"Se merece un premio Nobel", gritaron desde el público.

Relató también Diego González Rivas todos los problemas que tuvieron en África con el camión de la fundación, con los permisos y la burocracia, lo que hizo que tardaran 16 horas en llegar a su destino y, finalmente, no pudieran operar, con la frustración que supuso eso.

Preguntas clásicas

Sobre las preguntas clásicas, contestó a la del dinero que, a pesar de que mucho aporta a su fundación, tiene la suerte de que, de vez en cuando, alguno de esos pacientes con mucho dinero realiza aportaciones importantes o le manda un jet privado, como aquella vez en la que un paciente quería que operara a su mujer en una fecha concreta, por temas de superstición, y le mandó un avión que le permitió acortar el viaje en cuatro días.

Sobre la del sexo, dijo que "el último mes ha sido una locura". ¿De mucho", preguntó Broncano. El cirujano explicó que ha estado viajando muchísimo así que... "muy poco", aunque subió la cifra cuando el presentador le recordó que el autoplacer también cuenta.

Sobre si es más machista o más racista, el coruñés afirmó que es "cero cero racista" por estar "toda la vida viajando" y viviendo "con gente de todos los países". "Y machista tampoco me considero pero alguna vez, algún comentario... puede ser", afirmó. "Convivo con muchas culturas donde sí hay machismo así que me doy cuenta de que en España somos poquísimo machistas" comparado con otros lugares. "No me considero ni machista ni racista pero si tuviera que elegir entre las dos, pues algo más machista seguro", remató.