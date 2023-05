Diego González Rivas: "Una persona joven no se puede morir"

El doctor González Rivas habla desde Alemania, ha viajado a Berlín para cumplir con su apretada agenda quirúrgica. A pesar del ajetreo, responde tranquilo y entusiasta a la entrevista. Tan solo hace unos días que presentó en su A Coruña natal su Fundación y todavía se nota la emoción en su voz. “Lo único imposible es lo que nunca intentas”, es uno de sus mantras.

¿Cómo ha sido volver a su ciudad para presentar este proyecto?

Muy emotivo, es una de las ideas que siempre tuvimos desde el nacimiento de la fundación, que naciese en Galicia y que se desarrolle desde Galicia todo el proyecto.

Ya han conseguido financiación para la unidad móvil gracias al donativo de la Fundación Amancio Ortega, ¿qué será lo siguiente?

Se trata del proyecto más ambicioso que tenemos y, al mismo tiempo, el más complejo. Ya tenemos la financiación para la unidad móvil pero nos queda mantenerla y trasladarla. Aparte de eso, la Fundación tiene otra serie de proyectos en los cuales seguiremos necesitando de colaboración. Una intervención será en agosto en Sierra Leona y otra será en Liberia. Después tendremos otra en Tanzania en septiembre.

¿Cómo se puede colaborar con la Fundación?

Todo el mundo que quiera lo puede hacer a través de la página web (www.fundaciondiegogon- zalezrivas.com). Para la Fundación, las donaciones periódicas son muy importantes porque nos permitirán sostener en el tiempo la actividad. En cada misión iremos actualizando la web con toda la información para que la gente se sienta partícipe de los proyectos.

¿Cree que son positivas las redes sociales en la relación médico paciente?

Hoy en día existen muchas relaciones en las que la gente se conoce por Instagram o Facebook y creo que en el proceso de la medicina esto también es aplicable. La forma en la que los pacientes se comunican ha cambiado mucho. El médico hoy en día se ha vuelto más cercano de lo que era antes. Yo lo veo como algo positivo y puedo afirmar que los pacientes que te escriben a través de redes sociales son extremadamente respetuosos. Creo que es muy positivo además en la relación con las personas. Una persona te puede hacer una consulta por redes sociales pero normalmente son prudentes y muy respetuosos. Las redes sociales nos permiten llegar a las personas y estar en contacto con los pacientes.

¿Cómo le podemos explicar a los lectores qué importancia tiene la técnica quirúrgica que ha diseñado, Uniportal VATS?

Se trata de una técnica que creamos en 2010 en A Coruña y que exportamos al mundo y ya está presente en muchos países. La hemos universalizado, la hemos expandido por el mundo y además, la hemos ido mejorando pues hemos ido adquiriendo mejoras y hemos introducido la tecnología robótica. Es una de las técnicas con la expansión más rápida a nivel mundial en la historia de la cirugía. Se trata de una técnica que hemos ido haciendo cada vez más tecnológica y precisa. Lo más importante además es que la hemos ido adaptando a los casos más complejos es que nos permite llegar a todo.

¿Habrá más casos como el de Yajaira, la mujer peruana que fue intervenida en el Hospital San Rafael a la que los médicos de su país habían desahuciado?

En este momento estamos centrados en las misiones de Sierra Leona y Liberia y luego nos iremos a Tanzania. Y durante todo ese tiempo empezaremos a construir la unidad móvil. Eso no quita que por el camino no evaluemos a algún paciente en el comité con los patronos de la Fundación. Me escribe mucha gente a diario de muchos países y tenemos que evaluar y elegir los casos más complejos. Hay casos muy difíciles, como el de Yajaira que contactó conmigo desesperada por vivir. Un caso como este tenemos que cogerlo porque una persona joven no se puede morir. Ahora mismo, a corto plazo no tenemos ningún caso como ese. En este momento la misión en Sierra Leona es uno de los proyectos más desafiantes que tenemos por delante.

¿Por qué será diferente?

Porque es la primera vez, de los 129 países en los que he operado, en que voy a encontrarme que no hay una torre de laparoscopia en todo el país. Será la primera vez que veamos algo así. Vamos a comprar esas torres que vamos a donar y será una infraestructura muy compleja el transportarla allí y luego el operar con algo que es completamente nuevo para ellos. Será sin duda todo un reto.