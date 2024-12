Detenido por morder a un joven en la nariz frente a un local de ocio nocturno en A Coruña

La Navidad no empezó en A Coruña con toda la tranquilidad deseable en unas fechas tan entrañables. Según fuentes municipales, en la madrugada del 25 de diciembre, la Policía Local detuvo a un hombre por agresión: Le habría propinado un tremendo mordisco en la nariz a su víctima, causándole un profundo corte, por el que tuvo que recibir asistencia sanitaria. El sospechoso, de 28 años, acabó en comisaría y su víctima, en el Hospital.



Según las mismas fuentes, el suceso habría tenido lugar pasadas las siete de la mañana. Ambos sujetos se encontraban en un local de la avenida del Puerto cuando estalló una discusión. Los detalles no trascendieron, pero se sabe que los dos acabaron siendo expulsados por el servicio de seguridad, que los puso en la calle.



El aire fresco no calmó los ánimos, porque el agresor se lanzó contra la víctima por sorpresa y, cuando este se defendió, acabó mordiéndole en la cara, provocando una trifulca de la que hubo numerosos testigos, también clientes de los locales de la zona. Aquello no acabó hasta que llegó la Policía Local y, entonces, el sospechoso decidió darse a la fuga, aunque no llegó muy lejos. Con tantos testigos, no había duda de lo ocurrido, así que pusieron bajo arresto al sospechoso, de nacionalidad venezolana.



Aunque parezca insólito, esta clase de agresiones se producen de tanto en tanto, normalmente en ambientes de ocio nocturno, donde la situación tiende a degenerar rápidamente. En noviembre del año pasado, en un after de Matogrande, un hombre forcejeó con otro que le había acusado de robarle la chaqueta y acabó mordiéndole en la cara.



Estas heridas pueden ser graves y desfigurar a la víctima si se arranca parte del cartílago de la nariz. En un caso parecido, juzgado en 2023, la víctima tuvo que ser sometida a varias cirugías, así que se condenó al responsable a un año de prisión y al pago de diez mil euros de multa.