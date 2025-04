Un cuarto de siglo de unión en A Coruña contra el daño cerebral adquirido: “Si no hay rehabilitación, se retrocede”

Hace 25 años un grupo de familias se juntaron por pura necesidad. Todos tenían a algún afectado por daño cerebral y se veían desamparados cuando recibían el alta. Así nació el germen de lo que hoy es la asociación de Dano Cerebral A Coruña –antes Adaceco–, que este año cumple un cuarto de siglo de “terapia constante de superación”, con muchos retos por delante y la vista puesta en el edificio de rehabilitación integral en construcción que prevé inaugurar en 2026.



“Nos reunimos por primera vez en Santiago para crear una asociación gallega, pero llegamos a la conclusión de que lo que necesitaban los usuarios era que cerca de ellos hubiese un punto de referencia”, recuerda la presidenta fundadora, Carmen Fernández. Ella tenía a su marido afectado por un ictus que le había dado dos años antes de que naciese Adaceco. “Después de estar un año en el hospital de Oza, le dieron el alta y fui a solicitar que le mantuviesen la rehabilitación, pero me dijeron que no había esa posibilidad. Yo sabía que él la necesitaba porque sin rehabilitación no es que no se avance, es que se retrocede”, asegura.

Medio millar de socios

La usuaria número dos de la asociación recuerda que al principio eran solo tres personas. “El marido de Carmen, un señor y yo”, cuenta Alicia Sánchez Martínez. Actualmente son 500 socios.



Los primeros se reunían en un espacio compartido en San Diego. Después vino otro local hasta llegar al actual, que se encuentra en As Xubias. “Cuando lo inauguramos fue espectacular porque pasamos de no tener prácticamente espacio a tener nuestro propio entorno”, celebra la presidenta fundadora.



Encontrar financiación fue todo un reto –y lo sigue siendo–. “Estos 25 años han sido con la cuenta de resultados a cero. Es una lucha diaria pero seguimos adelante”, afirma Juan Luis Delgado, actual presidente de la asociación sin ánimo de lucro. Él accedió a Adaceco en 2011 después de un ictus. “La vida te cambia de cero a cien. Cuando llegué no podía casi hablar”, recuerda.

Ocio terapéutico

Adaceco ofrece múltiples servicios de rehabilitación a coste muy reducido, pero también ha creado una comunidad donde sentirse comprendido. “Te encuentras con gente que te entiende y no te sientes un bicho raro”, asegura Alicia Sánchez. Iniciativas como el grupo de teatro que se creó en el 2000 funcionaron como “ocio terapéutico”.



La asociación también hizo una labor importante de divulgación para que la gente comprendiese lo que era el daño cerebral en un momento en el que apenas se conocía. Delgado destaca asimismo los avances en el abordaje de esta enfermedad, como el Código Ictus del Sergas.



Entre los retos que hay por delante, aseguran que el principal es que “nadie se quede en casa”. “Calculamos que somos más de 1.000 personas afectados en el área de A Coruña y muchas creen que no hay posibilidad de rehabilitación. Tenemos que llegar a ellos”, pide el presidente.



El próximo día 9 de abril Adaceco celebrará sus 25 primeros años de vida con una cadena humana en el Parrote para “unir fuerzas” porque esto “es solo el principio”.