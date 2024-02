Se da la paradoja de que, aunque en A Coruña cada vez nacen menos niños, estos tienen mejores parques infantiles donde poder jugar. El plan integral impulsado por el Gobierno de Inés Rey ha instalado catorce parques nuevos. Algunos de gran tamaño, como el de Xuxán, donde se ha instalado el tobogán infantil más alto de la ciudad, o en Novo Mesoiro, donde forma parte del nuevo corredor verde que llevaban tiempo los vecinos y que se inauguró el año pasado.



El último en sumarse a la lista ha sido del de Os Mariñeiros, donde ayer el Ayuntamiento anunció la finalización de los trabajos de mejora, que constituían básicamente en la renovación integral del firme de caucho. Hace mucho tiempo que quedaron atrás los firmes de grava en los que los niños se despellejaban despreocupadamente las manos y las rodillas. Ahora es imprescindible contar con un suelo de caucho de llamativos colores. En este caso: azul, rojo y amarillo.



Tras dos semanas de trabajo, el conjunto evoca al psicodélico decorado de un episodio de los ‘Teletubbies’. Tras rematar las obras, que han costado 49.000 euros, las vallas todavía no se han retirado, de manera que los niños de Os Mariñeiros no pueden todavía subirse a los toboganes ni jugar en las casetas, pero podrán hacerlo a no más tardar.



El Ayuntamiento ha contabilizado 30 reformas parciales y 18 integrales desde el primer mandato de Rey. El firme suele ser lo primero que se cambia, por el desgaste que sufre. “O obxectivo é reforzar a seguridade e comodidade dos usuarios”, señalaron en un comunicado desde María Pita. Actualmente se está renovando el parque infantil de A Sardiñeira, con un coste de 85.000 euros y llevando a cabo un control permanente sobre todas las áreas de juego de la ciudad



A menudo, la reforma incluye algún juego inclusivo, de manera que puedan participar niños con discapacidad. Es el caso del parque de Juan Naya, en Zalaeta, donde se instaló un columpio adaptado y un ‘Twister’ donde se puede encajar una silla de ruedas. El plan integral incluye más de cien plazas adaptadas en cinco espacios de la ciudad.



Natalidad

Según los datos del Instituto General de Estadísticas (IGE) correspondientes a 2022, en A Coruña estaban empadronados 28.676 niños de catorce años o menores En 2018, eran mil más. Por otro lado, en A Coruña se alcanzó recientemente la cifra de 31.906 perros, según datos de la Xunta.



Se confirma así la premisa de que en A Coruña hay más mascotas que hijos. Y que lo que hacen falta son más áreas caninas.