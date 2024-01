La población canina crece de forma continua y llega al récord de 31.906

En A Coruña, la pasión por los perros es casi tan fuerte como la que se siente por el Deportivo. Se ha convertido en un tópico herculino recordar que hay más canes que niños. Pero es cierto: cada año, el numero de mascotas aumenta, mientras que el de nacimiento se estanca o incluso desciende. Las últimas estadísticas de la Xunta registran nada menos que 31.906 a día de hoy, una cifra récord. Cada año, crece en unos cientos la población coruñesa del mejor amigo del hombre, uno por cada tres niños.



Aún así, hay que señalar que, si se tiene en cuenta la población, A Coruña es la ciudad gallega con menos perros por habitante, en una proporción de 1 a 7,7. Este ranking estaría encabezado por Lugo. Vigo, por su parte, ocuparía el penúltimo puesto, solo por delante de A Coruña. Aun así, no es nada desdeñable la cifra de 31.906 perros de la ciudad herculina. Sobre todo, teniendo en cuenta el fuerte incremento que ha tenido en los últimos años la población no solo de perros, si no de mascotas en general.

En 2018 el Rexistro Galego de Identificación de Animais de Compañía (Regiac) sumaba 20.060 mascotas mientras que hoy, sumando toda clase de animales que hacen compañía a los coruñeses, se llega a 37.482. Es decir, un incremento del 59% en menos de seis años.

Quintana





Los felinos

Por supuesto, entre las mascotas el perro ocupa el lugar principal. No solo en los corazones de los coruñeses sino también en las estadísticas del Regiac. Los gatos van muy por detrás, con 5.420 animales censados. Pero hay que señalar que la población de felinos en la ciudad también ha crecido, y mucho, en estos últimos años, porque en 2018 era solo de 3.858. Eso quiere decir que en poco más de cinco años se ha registrado un incremento de más del 40%, muy importante, aunque no tanto como en el de los canes.



El Regiac también incluye otro tipo de mascotas. Sobre todo hurones, de los que contabiliza 67 e incluso estos han aumentado su número en los años, aunque no demasiado. En 2018 eran menos de cincuenta, pero parece que en la ciudad hay una población amante de los mustélidos.



Otras mascotas más exóticas, como las serpientes, etc suman 88. Pero parece que A Coruña es una ciudad conservadora en lo que se refiere a las mascotas, porque otras poblaciones, como Vigo dobla con creces ese número, llegando a los 181. E incluso ciudades como Ferrol tienen una cifra muy similar a la de A Coruña. Parece que cuando se trata de buscar al mejor amigo, los coruñeses prefieren ceñirse a perros y gatos.



De 19 años o menos

Respecto a si hay más canes que niños en A Coruña, es dolorosamente cierto, aunque depende de a quién se considere niño: las estadística de Instituto Galego de Estatística (IGE) apuntan a que en A Coruña se hallaban censados en 2023 10.4690 habitantes de 19 a 15 años, 10.003 de 10 a 14 años, 9.771 de 5 a 9 años y solo 7.811 de 0 a 4 años. En total, suman 39.045 habitantes de 19 años o menos, cada vez más cercana a la población de mascotas



No es una buena noticia a nivel demográfico pero, en el lado positivo, la ciudad coruñesa está cada vez más concienciada con los animales. En 2023 se aprobó, con mucho retraso la Ordenanza de Bienestar Animal para asegurarse de que los perros no solo sean muchos, sino que estén bien cuidados.