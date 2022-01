Los coruñeses adelantan las compras del roscón de Reyes y forman colas en las confiterías

El dulce más característico de las navidades, el roscón de Reyes, ya forma largas colas en las confiterías desde hace varios días. Los más tradicionales, como Flory, Glaccé o Berna, o los innovadores, como Habaziro, ofertan este producto con diferentes masas, rellenos y cómo no, sabores. “Vengo siempre a Flory porque es el roscón más esponjoso y su sabor le da mil vueltas a cualquier otro”, dice María, que ayer por la mañana estuvo 25 minutos en la cola para hacerse con su dulce.



En esta confitería del Agra del Orzán perciben un adelanto de las compras este año, ya que “mucha gente viene desde hace días para llevárselo y congelar”. Eso sí, en Flory siguen arrasando y las ventas no bajan en comparación con años anteriores: “En ese aspecto estamos como siempre”, comentan.



En las inmediaciones de la plaza de Vigo los coruñeses tienen donde elegir. Berna y Glaccé no pararon de despachar roscones en la jornada de ayer, algo que se repetirá hoy y mañana. “Hay mucha demanda y todos los años tenemos el mismo grueso de ventas, pero esta vez la gente se ha adelantado e incluso nos pidieron roscones para Fin de Año”, explican desde Berna, donde estos días han elaborado el dulce bajo demanda, ya que los días propios en los que venden el producto son este 5 y 6 de enero.









Rellenos





Habaziro es otra de las propuestas que más ha triunfado en esta ocasión. Con diferentes rellenos y bases, Pablo Morales ofrece los roscones de gianduja relleno de crema de chocolate lacteé y praliné de avellana o el clásico de mantequilla. Además de estas opciones se pueden añadir rellenos de nata, crema, nata y crema o praliné y chocolate.



“Los pedidos están cerrados desde el día 2 porque se necesitan 72 horas de antelación para elaborar la masa artesanal”, afirma Ana Morales. Eso sí, aunque el Día de Reyes se acabe, los roscones seguirán durante unos días disponibles en los locales de Habaziro para el disfrute de los más golosos.



Por otra parte, en alusión a la cabalgata, la alcaldesa, Inés Rey, apeló ayer al sentido común y a la responsabilidad de la ciudadanía para que se pueda disfruta de un desfile seguro y que cumpla en todo momento las recomendaciones sanitarias. Por ello, en todo momento será imprescindible el uso de la mascarilla para los asistentes, así como el mantenimiento de la distancia de seguridad.



Las instrucciones sanitarias se comunicarán por megafonía durante toda la celebración, que durará dos horas y media.