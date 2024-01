A Coruña pedirá a la Xunta que cree un Consorcio Metropolitano de Transporte

El primer Pleno del año en A Coruña abordó en forma de moción la necesidad de mejorar la movilidad entre la ciudad y su área metropolitana. Así, el concejal del área de Economía y Planificación Urbana, y portavoz del Gobierno municipal, José Manuel Lage, inició su intervención recordando que “A Coruña funciona como polo de referencia para os concellos da contorna, no eido laboral, educativo, sanitario, do ocio e os servizos, o que supón que ducias de milleiros de persoas residentes noutros municipios entran e saen a diario da nosa cidade”. Por ello, y sumando los votos del BNG, aprobaron la petición a la Xunta para que cree un Consorcio Metropolitano de Transporte.



El área metropolitana de A Coruña está integrada por diez ayuntamientos (A Coruña, Oleiros, Arteixo, Culleredo, Cambre, Sada, Betanzos, Bergondo, Carral y Abegondo), en la que residen, aproximadamente, 420.000 personas. En este sentido, Lage le demandó a la Xunta de Galicia, que es la Administración competente en el referente al transporte metropolitano, “que se implique" y asuma el diseño futuro de líneas y frecuencias en coordinación con los municipios, pivotando la planificación de futuro sobre la creación del Consorcio Metropolitano de Transporte”.

Lage puso como ejemplo de colaboración las líneas de autobús urbano que llegan a Meicende y Santa Cristina, localidades ubicadas en ayuntamientos colindantes como Arteixo y Oleiros, respectivamente.

Además, Lage apuntó a la construcción de la estación intermodal como “un revulsivo para a comunicación co entorno”. Sin embargo —continuó—, “e aínda que estamos diante dun punto de inflexión, non é suficiente. Precisamos unha planificación para garantir melloras, e que a Xunta resolva dun xeito efectivo as

necesidades de transporte da poboación periurbana, porque o problema de mobilidade que temos no conxunto da área metropolitana é real, e é un asunto que nos afecta a todas e a todos”.



La moción fue aprobada con los votos a favor de los grupos municipales del PSOE y el BNG, mientras que el PP votó en contra.