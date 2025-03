A Coruña negocia con Easyjet para mantener dos vuelos semanales a Milán en julio y agosto

Easyjet, que opera en Alvedro las rutas internacionales a Milán y Ginebra, ha introducido cambios en su operativa a partir del 30 de marzo, cuando comienza la temporada estival aeroportuaria. Si bien en la ruta a la ciudad Suiza tan solo se modifican los días de las frecuencias, en el caso de Milán se observa un recorte de operaciones que el Ayuntamiento trata de solventar. Desde el próximo mes y hasta julio, la compañía conectará A Coruña con la urbe italiana los lunes y sábados, pero a partir del 4 de julio y hasta el 29 de agosto, solo lo hará los viernes.



Esta reducción de vuelos se trata, indican fuentes municipales, de un problema “puntual de flota”. Lo que ocurre es que el contrato firmado entre la aerolínea y el Consorcio de Turismo establece la obligación de operar 104 vuelos anuales y, con este recorte, los números no dan, por lo que se estaría produciendo un incumplimiento del acuerdo.

Easyjet, según apuntan estas fuentes del Ayuntamiento, se ha comprometido a compensar dichos recortes en los meses posteriores, en caso de no poder resolver su problema puntual de flota en julio y agosto. La postura municipal, no obstante, es poder mantener las dos frecuencias establecidas durante la temporada alta para no ocasionar inconvenientes a los usuarios de esta ruta.



Por otro lado, el enlace con Ginebra pasa a ser operado los lunes y los jueves. Desde que esta ruta se estrenó en el aeropuerto de A Coruña, hace casi dos años, los vuelos a esta ciudad siempre se han realizado los jueves y domingos. Esta conexión registró en febrero 2.300 pasajeros, rozando el 90% de ocupación, un 14% más que en el mismo periodo del año pasado. Milán, por su parte, contabilizó 2.280 viajeros, lo que supone un 85% de ocupación media. l