Alvedro se asegura seis conexiones nacionales e internacionales hasta 2026

El aeropuerto de Alvedro mantendrá hasta 2026 seis de sus rutas que contaban con contrato en vigor hasta el próximo año. El Ayuntamiento prorrogó el pasado 19 de septiembre estas conexiones. Se trata del enlace a Gran Canaria, operado por Binter (hasta marzo de 2026); Málaga y Valencia, operados por Volotea (hasta abril del mismo año); Londres, cuya compañía responsable es Vueling (hasta abril de 2026); y Milán y Ginebra, operados por Easyjet. En el caso de estos últimos, el contrato está en vigor, con prórroga, hasta septiembre de 2027. El próximo año tendrán que licitarse de nuevo las rutas que concluyen en 2026.



Volotea, además, cargó ayer la temporada de verano de las conexiones de Valencia y Málaga, por lo que ya se pueden adquirir los billetes para volar a estos destinos hasta finales de octubre de 2025. Menorca, sin embargo, todavía no está presente en la parrilla del aeropuerto para la próxima temporada estival. Esta ruta la opera la compañía por su cuenta, sin formar parte del contrato con el Gobierno local. Por su parte, la ruta a Londres tampoco aparece disponible a partir de marzo de 2025, pese a estar el contrato en vigor. Fuentes de la compañía aseguran que la temporada de verano todavía no está cerrada, aunque otros aeródromos del entorno ya pueden reservar los billetes para volar con esta aerolínea desde marzo de 2025. Desde Vueling no confirman ni desmienten si este enlace tendrá continuidad, pero de no tenerla, se daría un incumplimiento de contrato.



La temporada estival concluyó el 28 de octubre. A falta de conocer las estadísticas del mes, en septiembre todas las rutas que se operan en la terminal superaron el 80% de ocupación. Incluso algunas rozaron el lleno, como es el caso de Barcelona (95%), Valencia (93%) y Milán (92%).