A Coruña instalará 350 nuevos bancos y aparcabicis

Coruña dispondrá de más de 350 muevos bancos y aparcabicis, que se instalarán durante los próximos años, empezando este mismo por casi 190 elementos del mobiliario urbano.

La Junta de Gobierno local aprobó la adjudicación de los tres lotes correspondientes a los espacios públicos de Coruña, que incluyen partidas específicas para dotar a los barrios de nuevos bancos de piedra, madera y aparcabicis de acero inoxidable. Globalia Urbanismo Integral y Cimbra Contracts son las empresas que se encargarán de suministrar estos elementos del mobiliario urbano.

Este año está prevista la colocación de 20 nuevos bancos de granito, otros 154 de madera, hidrófugos y tratados con fungicidas e insecticidas, así como nuevos catorce aparcabicis de acero inoxidable. Su localización será determinada por el servicio de Infraestructuras, que inspecciona distrinto a distrito dónde son más necesarios, “un proceso no que é fundamental a interrelación constante co tecido asociativo e as propias veciñas e veciños dos barrios”, señala la alcaldesa, Inés Rey.

El contrato, valorado en 239.838,36 euros, tendrá una duración de dos años, prorrogables anualmente por otros tres.