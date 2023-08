Un nuevo accidente de tráfico en la plaza del Humor daña uno de sus bancos de granito

La plaza del Humor fue el escenario de un nuevo accidente de tráfico, el tercero desde que se reformó: en esta ocasión, un camión de reparto golpeó uno de los bancos corridos de granito que delimitan el espacio, arrancando una de las piedras de gran tamaño. La Policía Local señalizó el lugar con una cinta a la espera de que se efectúe la reparación.



Los dos accidentes anteriores habían consistido en turismos que caían por las escaleras al nivel inferior de la plaza, así que no se había producido daños en la infraestructura. La primera vez tuvo lugar el 13 de diciembre del año pasado y la segunda, el 24 de junio. El desnivel que existe con respecto a la calle de Pío XII despista a los que no conocen la zona, aunque por el momento no se ha instalado ninguna barrera ni señalización.



En realidad, el incidente de ayer recuerda más a lo que había ocurrido en la también recientemente peatonalizada calle Compostela, inaugurada en noviembre. Uno o varios vehículos habían golpeado repetidamente un banco, desplazándolo por la calzada, hasta que la Concejalía de Movilidad, en ese momento bajo la responsabilidad de Francisco Díaz Gallego, decidió instalar una maceta que acabo con el problema.