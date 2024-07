A Coruña, la ciudad que mejor viste, no tiene un grado en diseño de moda

El estilo y el buen gusto a la hora de vestir se han convertido en una cuestión crucial para los coruñeses. De hecho, varios expertos y diseñadores de moda consideran A Coruña como una de las ciudades en las que mejor se viste de toda España, tal y como ha publicado El Ideal Gallego esta semana. Pero, paradójicamente no existe ningún grado en la urbe herculina en el que se pueda estudiar diseño de moda.



“Me da pena”, comenta el diseñador Javier Quintela, de Javier Quintela Atelier. “Yo estudié en A Coruña, en la Escuela de Diseño y Moda Goymar [de carácter privado y cuyo título no es un grado, al igual que ocurre con FormArte] hace 23 años y luego me fui a Barcelona para hacer un grado de diseño por ordenador porque en aquella época aquí no había nada de eso. Después he trabajado tanto en Allariz, en la escuela Felicidad Duce, como en A Coruña”, continúa. Para estudiar un grado en Diseño de Moda hay que desplazarse hasta Santiago, donde la Escuela de Arte y Superior de Diseño Mestre Mateo (EASD)oferta 30 plazas.



Varios expertos en este campo coinciden en que tendrían pleno sentido la existencia de estos estudios en la ciudad que vio nacer y desarrollarse a Inditex.



El centro indicado para implantarlos sería la Escuela de Arte e Superior de Deseño Pablo Picasso, que ya cuenta con un grado en Diseño Gráfico y otro en Diseño de Interiores. Javier Quintela cree que “estaría genial” que hubiese ese grado de moda en el recinto público de Os Pelamios. “Creo que es el sitio indicado”, resalta.



Chema Paz Gago, autor del libro ‘El octavo arte. La moda’ y profesor universitario en varios másters de moda, es partidario de implantar el grado de moda en esta escuela, cuyos grados son equivalentes a todos los efectos a los de la Universidad, que incluso plantea como alternativa para estudiarlos. “A Coruña es la capital de la moda y se lo merece, y teniendo tan cerca Inditex aún tiene más sentido”, señala.



La asesora de moda coruñesa Natalia Alcayde opina de forma parecida: “La gran escuela de moda que hay ahora mismo es Inditex y hacen falta diseñadores, pero también gente que se forme en patronaje y corte y confección”. El CIFP Paseo das Pontes ofrece en A Coruña en FP dual un ciclo medio de Confección y Moda, así como un ciclo superior en Patronaje y Moda (ambos con una duración de dos cursos).



La Universidad de A Coruña (UDC) posee una titulación relacionada con la moda, pero está ubicada en Ferrol. Se trata del grado en Gestión Industrial de la Moda, que se imparte en la Facultad de Humanidades y Documentación. El que fue rector de la UDC hasta este año, Julio Abalde, explica por qué se eligió la ciudad departamental en vez de A Coruña: “Como se trataba de ver el componente industrial y de comercialización de la moda, lo más lógico era que estuviera en un campus industrial como el ferrolano”. La UDC implantará un máster el curso que viene en Tecnología Textil y Moda Sostenible. De nuevo será en Ferrol.