A Coruña aprueba el estudio que permitirá construir el primer edificio del Nuevo Chuac

El Ayuntamiento de A Coruña aprobó este miércoles, de forma inicial, el estudio de detalle que permitirá iniciar la construcción del primer edificio del Nuevo Chuac. Se trata del estudio para ordenar los volúmenes de la torre polivalente del complejo hospitalario que, además de acoger el futuro hotel de pacientes (ya que el actual se demolerá), también concentrará los servicios de administración y gestión del área sanitaria coruñesa.

El área de Urbanismo emitió un informe favorable a la documentación presentada por la Xunta para construir esta torre polivalente de 16 alturas. Ahora el estudio de detalle será sometido a información pública durante un mes.



“O Goberno municipal amosa, así, o seu compromiso coa folla de ruta trazada para a consecución do Novo Chuac”, apuntó la alcaldesa de A Corula, Inés Rey, que también apuntó que en agosto pasado se aprobó una modificación del Plan General de Ordenación Municipal para permitir la licitación de los trabajos del Nuevo Chuac. “O noso obxectivo é que as obras do Novo Chuac comecen antes de rematar o ano e, por iso, hoxe damos outro paso adiante. A torre polivalente terá 13.700 metros cadrados de superficie entre as 16 plantas

previstas e, toda vez se aprobe de forma definitiva o estudo de detalle, o seguinte paso debería ser a licitación das obras da torre”, explicó.