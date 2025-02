Los conciertos del Coliseum de A Coruña se acercan al cartel de 'no hay billetes'

Este 2025 apunta a ser año de récord en el Coliseum de A Coruña. Y no solo porque el recinto esté consiguiendo reconvertirse cada dos por tres de estadio deportivo del Leyma Básquet Coruña a escenario de concierto, sino porque los eventos que están ya cerrados han levantado tanta expectación que se acercan al cartel de 'no hay billetes'.

La veintena de artistas o grupos que pasarán por el escenario coruñés -y desde el Ayuntamiento de A Coruña apuntan a que todavía queda alguna sorpresa por desvelar- tienen ya a la venta las entradas para sus conciertos en el Coliseum, aunque para ver a alguno de ellos ya es imposible sacar billete. Es el caso de Dani Fernández, que inaugurará el 22 de febrero la temporada de grandes conciertos de 2025 en A Coruña, Joaquín Sabina, que el 18 y 20 de septiembre ya tiene ocupadas todas las butacas, o Duki, que ya ha terminado el papel para verlo en directo el 12 de octubre.

Pero si alguien se lleva la palma en cuanto a llenos de 2025 en A Coruña se refiere, ese es Chayanne. Cuando todavía faltaba más de medio año para su actuación en A Coruña (el 18 de mayo) el pasado mes de noviembre sus entradas volaban en tan solo seis horas. Visto y no visto para el intérprete de “Torero”, “Lo dejaría todo” o "Salomé".

Pero al éxito de ventas de estos artistas se une también el de otros cantantes y grupos que tocarán sobre el escenario del Coliseum. Así, un vistazo a las webs de venta de entradas de los conciertos del recinto coruñés -Ataquilla y El Corte Inglés- permiten ver que La Raíz (22 de marzo), Los Pecos (5 de abril), Lenny Kravitz (10 de abril), Guitarricadelafuente (24 de mayo), Pablo López (5 de julio), Lionel Ritchie (31 de julio) y Antonio Orozco (18 de octubre) ya tienen a la venta menos de medio millar de entradas, mientras que Alanis Morissette (9 de julio) está por debajo del centenar disponible. Alguna más cuentan Morad (12 de abril) y Bad Religion (10 de mayo), que disponen de tickets en pista, además de unas 400 entradas en los tendidos de las gradas del Coliseum.

También quedan algunas entradas en pista y tan solo entre 700 y 800 en grada para los conciertos de JC Reyes (7 de junio), Camela (20 de junio), Rigoberta Bandini (21 de junio), Sen Senra (12 de diciembre) y David Bisbal (13 de diciembre).

El que todavía no ha conseguido conquistar tanto al público coruñés es Miguel Bosé, que en su gira Importante Tour 2025 tiene todavía a la venta unas 3.000 entradas, aunque todavía le queda hasta el 11 de julio para completar el aforo. Mientras, otras plataformas de venta que llevan las entradas de grandes como Myke Towers o Quevedo, no cuentan con la opción de poder ver cuánto le queda al contador para quedar a cero. Sin embargo, que el reggaetonero se quedase en 2023 a punto de llenar el Coliseum, cuando era menos conocido que ahora, y que Quevedo ya consiguiese completar el aforo hace dos años, antes de su gran explosión de la mano, entre otros, de Bizarrap, auguran nuevos carteles de 'no hay billetes'.

Las cifras de los conciertos del Coliseum auguran, aún sin haber cerrado por completo su cartel, un 2025 de récord después de un 2024 en el que ya se había superado la barrera de recaudación del año anterior. Así, si el año pasado fueron un total de 16 los eventos musicales cerrados, este año ya se supera la veintena. “Podemos situarnos en cifras históricas, que falan da boa saúde do Coliseum como un recinto de referencia no noroeste”, asegura el concejal de Cultura, Gonzalo Castro, un balance que pone A Coruña a la altura de escenarios tan importantes como el madrileño Wizink Center o el catalán Palau Sant Jordi.

Para los que al final no puedan hacerse con una entrada, o para los que quieran prepararse para los conciertos, El Ideal Gallego ha preparado una lista de reproducción con algunos de los éxitos que sonarán seguro en el escenario del Coliseum.