El Coliseum, a la altura del Wizink y del Palau Sant Jordi

Tras el concierto de Rod Stewart, las actuaciones musicales han bajado el telón en el Coliseum y deberán aguardar hasta, por ahora, febrero para que la música vuelva a sonar. Aprovechando la ocasión, el concejal de Cultura, Gonzalo Castro, hizo balance de 2024: “En xeral, é moi positivo. A Coruña demostrou ter unha fortaleza, asentada tamén na súa propia diversidade”, apunta el edil, que añade que los grandes eventos “están acadando cifras de récord, situando a un recinto emblemático na cidade como é o Coliseum como o terceiro recinto de España a nivel de programación, só por detrás do Wizink Center e do Palau Sant Jordi”.



Para Castro, no solo el balance es positivo, sino que las perspectivas de futuro también lo son. “Vén a confirmar algo que repite moito a alcaldesa e que obedece á realidade, que é que Coruña é o referente cultural do noroeste peninsular, sen ningún xénero de dudas”.



Castro apunta un “dato significativo”. Según el concejal, la “demanda de venta de entradas para eventos, en concreto musicais”, estaría “por encima de Bilbao e incluso Valencia”. “É un dato a ter en contra porque fala da gran fortaleza que ten a nosa cidade”, añade.

Modernización

El año 2025 cuenta ya con dos visitas con shows atípicos, con escenarios 360 grados: Pablo López y Quevedo (que dará dos conciertos). Ambos permitirán un poco más de aforo, hasta llegar a los 10.000 asistentes.



Pero el edil recuerda que esto “depende máis de criterios artísticos”, más que ser una decisión municipal para intentar atraer mayor cantidad de público a cada concierto.



A este respecto, Castro apela a mirar al futuro. “Para manter a posición que ten Coruña a día de hoxe, eu creo que o Coliseum debe ampliar o seu aforo e modernizarse”, ya que el multiusos “non deixa de ter 30 anos”.



También mira a estudiar el modelo de gestión. “Haberá que estudar a futuro cal é a fórmula que se pode abordar para iso: pode ser a que existiu até agora, de 100% público, ou optar, non o descartaría, a fórmulas como a do propio Wizink, que optou por unha colaboración público-privada”. Afirma que no descarta esta última alternativa para “non perder a posición, tendo en conta a competencia existente”.

El año 2025 podría incluso ser mejor que 2024

En un año en el que pasaron por el Coliseum artistas y bandas como Estopa, Queens of the Stone Age, Maná, Rod Stewart, Bryan Adams o Ricky Martin, Gonzalo Castro mira con más esperanza si cabe a un 2025 que ya supera en número de conciertos a 2024. El éxito de este año que está por terminar, indica, lo refrenda el “nivel de demanda que hai, non houbo ningún caso de pinchazo”.