El comité de Albada no descarta ir a la huelga si María Pita no apura una nueva concesión

El comité de Albada, la empresa que gestiona la planta de tratamiento de residuos de Nostián, no descarta ir a la huelga si el Ayuntamiento de A Coruña no publica “cuanto antes” el pliego del concurso para poder licitar un nuevo contrato, anunció su presidente, Hadrián Canosa, en una comparecencia en la sede de la CIG. Según indicó, hasta el momento solo obtuvieron “excusas” por parte del Gobierno de Rey. “Esta empresa acabó su concesión el 31 de diciembre de 2019 y estamos sin convenio”, aclaró sobre las condiciones en las que se encuentran los 104 operarios de Albada.



Canosa expuso que con la Marea Atlántica alcanzaron un compromiso de “garantías” pero que desde la entrada del PSOE todo han sido “excusas”, aunque reconoció que hubo que introducir cambios por las adaptaciones a la normativa estatal y de la Unión Europea. “Decayó nuestro convenio”, apuntó sobre la situación de una plantilla con “congelación salarial desde 2012”.



El presidente del comité recordó que por parte del Ayuntamiento de a Coruña hubo un “rescate” de la instalación que duró ocho meses en los que “un interventor dirigió la empresa” y que después vino la crisis del covid-19.



“Queremos que publique el pliego cuanto antes y que saque una nueva licitación”, solicitó al Gobierno de Rey, al que, de lo contrario, instó a hacerse “cargo” del personal del Albada. “La empresa dice que no quiere seguir porque está en pérdidas”, añadió Canosa antes de anunciar para mañana el inicio de una campaña sin descartar protestas: “Estaremos en el pleno y haremos uso del escaño ciudadano”, añadió Canosa.



La alcaldesa, Inés Rey, contestó que están trabajando en la redacción de esos pliegos, “que tuvieron que ser modificados por cambios en la normativa europea” e incidió en la necesidad de hacer “las cosas bien para que esa concesión dure en óptimas condiciones y en un marco temporal en el que se garantice el sistema de tratamiento de residuos”.