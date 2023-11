El Chuac vuelve a destacar en los Premios Best in Class: Dos servicios, los mejores de España en su especialidad

Dos servicios del área sanitaria han sido distinguidos con sendos Best in Class (BIC) como números uno de su especialidad en España. En concreto, la Unidade de Dor do Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), galardonado por tercer año consecutivo, y el Servizo de Xinecoloxía e Obstetricia.



Además, la iniciativa de humanización con atención integral en la Unidade de Coordinación e Apoio ás Residencias Sociosanitarias también ha sido reconocida en la categoría de Atención Primaria Integrada.



La concesión de estos premios es el resultado de la puntuación obtenida por los candidatos con el Índice de Calidad Asistencial al Paciente (ICAP), que se establece a partir de un análisis multivariable con entre 100 y 150 indicadores, y entre ellos destacan la atención al usuario, la mortalidad y la tasa de infecciones, siempre según la especialidad, explicaron desde el Área Sanitaria de A Coruña.



Durante tres años consecuti vos, el Chuac se impuso como Mejor Hospital de Alta Complejidad (2020-2021-2022), lo que le otorgó el máximo reconocimiento con el premio cinco estrellas, lo que, de acuerdo con las normas de la organización, le impidió seguir presentándose en este categoría a los BIC.



En cualquier caso, entre todos los hospitales españoles, el coruñés se situó como finalista en más de una docena de categorías: Unidad del Dolor, Enfermedades Infecciosas, Farmacia Hospitalaria, Ginecología y Obstetricia, Medicina Preventiva, Medicina Física y Rehabilitación, Oncología, Neurología, Urgencias, VIH/SIDA, Reumatología y Microbiología.



Los Premios Best in Class reconocen públicamente los mejores centros de Atención Primaria y hospitales, y los mejores servicios y unidades de España, tanto públicos como privados, que buscan la excelencia en la atención a los enfermos, pasando a engrosar la Guía de los Mejores Hospitales y Servicios Sanitarios de España.