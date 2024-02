César de Centi inicia un crowdfunding para homenajear a los garitos en los que tocó

César de Centi lanza este miércoles 28 de febrero el que será el segundo crowdfunding de su carrera para sacar un nuevo disco. "Hay un salto cualitativo con respecto al primer trabajo y quería grabarlo con calidad, respetando mucho las canciones y tratando de hacerlas más grandes. Me gusta mucho como trabaja Borja Montenegro, productor de Estudios Diciembre, y para poder grabar en Madrid era necesario afrontar este crowdfunding", señala el coruñés.

Para esta aventura, que se desarrollará en la plataforma Verkami, es necesario recaudar 7.000 euros en un plazo de 40 días: "En realidad, necesito más, porque luego está la edición, diseño, impuestos... pero quería fijarme una cifra razonable y coherente para vestir las canciones,".

En este nuevo trabajo, De Centi aborda la ansiedad y cómo tratamos de afrontarla, buscando las herramientas para tratar de llevar lo mejor posible las inseguridades y los miedos. "Es un disco mucho más ambicioso que el de hace diez años. Se va a grabar en Madrid, en los Estudios Diciembre, con el guitarrista de Sabina, Perales, Soledad Jiménez o Luz Casal. Un montón de artistas que son referentes míos han trabajado con él", explica.

"La intención es que el disco esté en la calle en noviembre y los mecenas lo tendrían entero, mientras que para el resto del público se irán sacando las canciones en singles", cuenta César de Centi.

Recompensas

Hay algunas recompensas igual que hace tres años, aunque también hay algunas nuevas. "Nos gustó la experiencia de "Pon un cantautor en tu salón" o "Te hago una canción" y por eso hemos decidido repetirlas", afirma. "En la primera, se trata de que quienes hagan una aportación de 150 euros tengan la opción de un concierto privado en su casa y, en la segunda, me cuentan su historia y yo compongo un tema especialmente para esa persona o para alguien que ella quiera". Entre las nuevas, hay clases de guitarra, incluso aunque sea un nivel de iniciación, y el hecho de que el mecenas vea incluido su nombre en los créditos del disco. Además, hay pequeñas recompensas, para las aportaciones menores, como una tote bag o la posibilidad de descargarse toda la discografía en digital.

Homenaje a los garitos

En la carrera de César de Centi, al igual que en la de otros muchos cantautores, los garitos donde se puede escuchar su música son fundamentales. Por eso, en este nuevo disco ha decidido rendir homenaje a los locales en donde actúa en directo y a otros muchos que, de alguna forma, le han apoyado. Por eso las recompensas que reciben los mecenas por participar en el crowdfunding llevan el nombre de estos sitios. Algunos ya son historia, como es el caso del Bar de los Ron o el Baba Bar, y otros siguen en la brecha, como Garufa Club, Café Doré, Universal o Jazz Café.

Segunda experiencia

No es la primera vez que César de Centi realiza un crowdfunding, una experiencia que ya tuvo hace diez años, aunque entonces no era algo tan habitual: "He dado un salto musical, a la hora de viajar y de actuar, tengo más seguidores y mi público ya no está solo en Galicia, sino en muchos más sitios. Hoy en día, es una herramienta muy digna para que los músicos independientes podamos seguir caminando. Gracias a los mecenas se pueden sacar adelante proyectos que, de otra forma, no se podrían conseguir".