Un centenar de estudiantes coruñeses abordan con la alcaldesa los retos de la mujer

El Ayuntamiento de A Coruña celebró este jueves el Día de la Mujer con un acto en María Pita en el que participaron un centenar de estudiantes de 5º y 6º de Primaria de los colegios Curros Enríquez y María Barbeito. El alumnado realizó diferentes preguntas a la alcaldesa, Inés Rey, y la concejala de Bienestar Social, Igualdad y Participación Ciudadana, Yoya Neira, para reflexionar sobre el papel de las mujeres en la política.

“Vós sodes o futuro pero tamén o presente da nosa sociedade e precisades unha maior educación en igualdade para acadar ese futuro no que os homes e as mulleres teñamos as mesmas oportunidades”, señaló Inés Rey, que se enfrentó a preguntas como la diferencia entre ser alcalde o alcaldesa, qué más se puede hacer por la igualdad o el uso de las redes sociales. Entre las cuestiones también se le planteó a la regidora quién era su referente femenina, a lo que respondió citando a Concepción Arenal como figura clave en su desarrollo profesional: “Concepción Arenal foi unha muller que tivo que disfrazarse de home para poder acceder á carreira de dereito e dedicarse ao exercicio da abogacía, e foi unha figura que marcou a miña carreira profesional, estudando dereito e sendo avogada antes de dedicarme á política”.

El acto terminó en la plaza de María Pita con los jóvenes recogiendo globos de color violeta, en representación de la igualdad.