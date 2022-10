Canco Rodríguez | “Hay que volver a ser felices, respirar, y dejar de encerrarnos en nuestra caja”

‘The Hole’ es un espectáculo adictivo, no solo para el público, sino también para sus protagonistas, como es el caso de Canco Rodríguez, uno de los maestros de ceremonias que tras finalizar ‘The Hole Zero’ “dije que no volvería a hacer más”, pero finalmente volvió a caer en el agujero para repetir con ‘The Hole X’, el show con el que ‘The Hole’ celebra sus diez años de vida y con el que tomarán el Coliseum desde hoy (20.30 horas), hasta el próximo domingo.



Para los que ya hayan visto uno de los shows anteriores, Rodríguez les recuerda que en este caso verán un espectáculo “con el sello ‘The Hole’”. Para los nuevos, les promete un “carrusel de emociones, donde va a transitar desde la risa, al erotismo o el miedo”, zarandearlos con multitud de “sensaciones” pero, lo más importante, es que los espectadores se marcharán del Coliseum con “un mensaje aprendido a fuego: ‘vive el presente, deja de planificar, sabes que todo se puede ir a la mierda en un segundo’”, comenta.



Y es un mensaje más necesario que nunca, “la pandemia nos ha demostrado que no controlamos nada, que estamos aquí y mañana no sabemos”, apunta Canco Rodríguez, que apela a, que “en la medida de los posible, empecemos a cumplir nuestros sueños, a perseguir los caminos que siempre quisimos, que nos preguntemos si nos estamos convirtiendo en las personas que queríamos ser”.



Recibimiento

Allá donde van, el público está respondiendo. “Después del parón, ‘The Hole’ es uno de los espectáculos que mejor se ha recibido, porque estamos llenando en todas las ciudades”, explica Rodríguez.



El intérprete cree también que el público necesita de “este tipo de espectáculos”, donde se les recuerda “que vuelvan a recuperar su libertad”. Desde el escenario se le traslada a los espectadores que es momento de dejar atrás ciertas “prohibiciones morales” y que “hay que volver a ser felices, tenemos que volver a respirar a abrazarnos, a querernos, a volver a relacionarnos con lo que nos rodea y dejar de encerrarnos en nuestra caja y comprar todo por Amazon”.



Intensidad del show

Canco Rodríguez asegura que se trata de un espectáculo que exige a los intérpretes “estar al 100%”, y en su caso concreto, tanto al nivel vocal, como en el físico.



El actor asegura que su primera época en ‘The Hole’ fue una gran experiencia, “de la que aprendí y crecí mucho”, tanto, que repitió y formó parte de ‘The Hole Zero’, tras lo que no volvería, pero el agujero es adictivo, “porque los mensajes que se mandan desde el escenario de vive la vida, sé feliz, ojo que esto se acaba... quiero volver a escucharlos, porque además de al público, me los digo a mí mismo”, asegura.