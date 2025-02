Dos camelias para ti: así es el nuevo sabor cubano del Barrio de las Flores de A Coruña

El viaje entre La Habana y A Coruña ha cambiado de dirección a lo largo de los siglos, pero la voluntad de labrarse un destino mejor en tiempos difíciles se mantiene como el principal nexo de unión entre ambas ciudades. Hace tiempo que el país caribeño aporta su alegría, competitividad y talento en casi cada esfera de la vida herculina (incluso medallas olímpicas, como en el caso del púgil Enmanuel Reyes). Tampoco la hostelería escapa a las posibilidades de inversión de las que los caribeños se ven privados en su propia casa.



La última aventura tiene el Barrio de las Flores como punto de partida y a un matriomonio como protagonista. Yofrén Carballo y Yahima López han decidido que eso de la fusión y las pruebas en los fogones no tienen por qué ser patrimonio de los chefs televisivos y se han lanzado a experimentar. Coger un chipirón y bañarlo en mojo cubano lo firmaría seguramente el más diverso de los ingeniers de la cocina, pero se la ocurrido a los propietarios de Camelias 21, un bar de toda la vida en el que lo gallego y lo cubano conviven a la perfección. “No vamos a alterar por completo el local, porque queremos potenciar ese producto de proximidad”, subraya el varón, que se ocupará de la sala, mientras que su mujer dirigirá la cocina. “La croqueta nos quedó espectacular. La hacemos con jamón gran reserva y queso de oveja”, adelanta. Tampoco faltarán los tostones, una variante del plátano frito que triunfa en toda Latinoamérica y que en este caso harán de cama para la costilla de cerdo. “Será nuestro toque especial de los fines de semana”, prometen.



Historia

Lo justo en cada historia migratoria, no obstante, es ponerla en valor en función de lo que se ha dejado atrás. Y Yofrén y Yahima, profesor de lengua inglesa y licenciada en Historia del Arte respectivamente, han aparcado su vocación para reinventarse en plena madurez. “Es nuestro proyecto de vida”, dicen con orgullo.

No puede decirse que al gerente del nuevo establecimiento le falten ganas, ni tampoco aptitud. “Vengo con experiencia en la hostelería de A Coruña, desde locales de Primera a Séptima División”, asevera. “El último fue el restaurante A Espiga, y allí el propietario siempre me decía que me lanzase a esto”, prosigue

Y mientras Yofrén y Yahima llenan de son y sabor cubano el Barrio de las Flores A Coruña sigue ganando en diversidad de su oferta hostelera.