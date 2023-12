Brothers in Band actuarán en el Palacio de la Ópera de A Coruña el 27 de diciembre de 2024

Brothers in Band, la banda tributo a Dire Straits, regresará a su ciudad de origen, A Coruña, el próximo 2024.

Será el 27 de diciembre de 2024, cuando ofrezcan un concierto en el Palacio de la Ópera (20.30 horas).

Lo harán con el tour ‘The very best of Dire Straits’, con la que Brothers in Band repasan lo más destacado de la banda británica, con todos sus clásicos.

Las entradas se pondrán a la venta este viernes, 29 de diciembre, a las 12.00 horas, en Ataquilla.com y en la taquilla de la plaza de Ourense.