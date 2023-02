Reportaje | El último tour de Dire Straits, recreado a escala en la Sala Pelícano

Será el próximo día 4 en la Sala Pelícano (22.00 horas), pero parecerá uno de los escenarios en los que Dire Straits realizó su última gira. Brothers in Band, la banda que homenajea a la que lideraba Mark Knopfler, presenta “na casa”, en A Coruña, su nuevo espectáculo, ‘The Last Tour of Dire Straits’.



“Quixemos estrenalo na Coruña, na casa”, explica el batería del grupo, Miguel Queixas, que apela a que “ogallá a xente se anime”, porque, además, podrán acceder al concierto con menores.



“É un show especial porque, ademáis de recrear a última xira de Dire Straits, facémolo de pé”, algo que es “totalmente distinto” a sus propuestas anteriores, para auditorios con butacas.



A nivel musical, Queixas explica que para el show realizan “unha selección do máis destacado desa última xira, que foi bastante distinta das anteriores”, por varios aspectos, uno de ellos, “a formación de nove músicos, que non era algo habitual”.



A nivel escenografía, “fixemos unha revisión a escala do escenario que a banda orixinal facía, recplicamos a escenografía daquela xira, pero a escala”.



Para completar todo esos aspecto y, “o máis importante, que é a música”, suman un vestuario que es una “selección dos anos 90, pero eso son pluses”, apunta Queixas.

Preparación

Para recrear todo esto, además de dedicar buena parte del tiempo a la escucha y selección de temas, hace falta recuperar medios del pasado para poder recrearlos.



“Hoxe en día, a cantidade de medios que hai para recuperar cousas do pasado é incrible”, indica el batería de Brothers in Band, que apunta que los archivos, los coleccionistas y Youtube son una gran fuente de información y vídeos.



Pone el ejemplo de la versión de ‘Tunnel of love’ que interpretarán en Pelícano, la cual sacaron “do directo que a banda deu en Zurich”.

Gira

Este fin de semana, antes de volver a casa, están actuando en los Países Bajos, lugar donde ‘Sultans of Swing’ fue número 1 por primera vez (antes incluso que en el Reino Unido), con una “xira abrumadora” de 19 conciertos (siete en noviembre y doce ahora), pero que está resultando un “éxito marabilloso”.



Pero recalca Queixas que, “para nós, o verdadeiro éxito segue sendo o mesmo, transmitir emocións no escenario”. Sobre el triunfo neerlandés, apunta el batería que “se transmites emoción, a xente a devolve, sexa o país que sexa”.



Ahora, estrenan su nuevo show aquí, pero seguirán alternando los tres espectáculos, mientras piensan nuevas ideas.