Brothers in Band presentará su nuevo show en Pelícano el 4 de marzo

El espectáculo tributo a los Dire Straits, Brothers in Band, presentará su nuevo show, ‘The last tour of Dire Straits’, el próximo 4 de marzo en su ciudad natal, A Coruña.

Lo harán en la sala El Pelícano, con las entradas ya a la venta en el portal web de Ocionorte. Brothers in Band repasará en ese concierto lo más destacado del repertorio del histórico tour de la banda que lideraba Mark Knopfler.

La banda regresa tras agotar entradas en sus últimos conciertos españoles.