El BNG trasladará al pleno los "problemas de limpeza e mobilidade" de los vecinos del Agra do Orzán

La concejala del BNG en A Coruña, Mercedes Queixas, llevará al próximo pleno municipal del 11 de diciembre las demandas de los vecinos del Agra do Orzán, "que remiten problemas -falta de limpeza e mantemento dos equipamentos urbanos, deficiencias na mobilidade, insuficiencia de zonas verdes e espazos para o lecer...- comúns á práctica totalidade dos barrios da cidade".



“As deficiencias básicas que nos trasladan as e os veciños ao BNG”, apunta Queixas en el texto de la moción que defenderá no Pleno, “son coincidentes coa maioría dos barrios da Coruña, como consecuencia da renuncia do Goberno Municipal a activar un Plan Integral de Atención aos Barrios”.



Ese plan integral formaba parte, recuerdan, del acuerdo presupuestario entre el BNG y el PSOE y constituye "un dos incumprimentos do pactado por parte do Goberno local".

De este modo, Queixas solicitará la limpieza integral del barrio, repasar los pasos de peatones, reparar calles y acertas en mal estado, reponer el alumbrado apagado y hacer un estudio para mejorar la visibildad nocturna en calles más oscuras.



"Capítulo aparte merece unha demanda histórica dunha veciñanza que mora nun barrio tan densamente poboado: a creación dun Parque merecente de tal nome", señalan desde el BNG. “Volvemos demandar unha vez máis o derrube dos muros do Observatorio e avanzar na creación do Parque da Agra. Trátase dunha demanda histórica das veciñas e veciños, que viven nun barrio altamente habitado sen espazos verdes en toda a contorna”, concluye Queixas.