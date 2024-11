Tiempo de prórroga: el Gobierno de Inés Rey ya es el que menos cuentas aprobadas tiene en su haber

El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, había invitado a la alcaldesa, Inés Rey, al acto que se celebró ayer en el Hotel Riazor con militantes y simpatizantes del Bloque para aclarar cualquier duda que tuviera sobre por qué no apoyaría sus presupuestos (debido a incumplimientos en anteriores acuerdos). Ella no aceptó la invitación, pero sí varias docenas de personas a las que explicó que ya no existe confianza. “Un novo acordo de orzamentos non sería críbel se previamente non se cumpre o que xa estaba acordado”, dijo Jorqura, acompañado del resto del grupo municipal.

La actitud del Bloque ha sido muy criticada por el PP cuyo portavoz, Miguel Lorenzo, la considera una “contradicción” porque no confían en la alcaldesa y, al mismo tiempo, se niegan a apoyar un Gobierno del PP. “Entonces van a permitir que todo siga igual”. Lorenzo recordó que el suyo es el partido mayoritario, con doce concejales. “Fuimos los más votados en la ciudad y se olvida que por encima de las ideologías están A Coruña y los coruñeses. El bienestar de los ciudadanos es que haya un presupuesto que marque las políticas del Gobierno”.