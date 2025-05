El BNG protestará en el pleno porque todavía no se ha aprobado la nueva ordenanza de terrazas

La concejala del BNG en A Coruña Avia Veira llevará al próximo pleno municipal, que se celebrará el jueves, 8 de mayo, una pregunta oral para protestar porque el Ayuntamiento todavía no ha aprobado la nueva ordenanza de terrazas: “Considera o Goberno Local que cumpriu o seu compromiso co BNG de ter lista a ordenanza de terrazas no curto prazo do mandato?”.

Así, el Bloque considera que el Ayuntamiento que lidera la socialista Inés Rey está incumpliendo el acuerdo de investidura firmado con los nacionalistas. “Esta ordenanza tiña que que ter sido aprobada durante os seis primeiros meses do mandato. Estamos no ecuador do mandato e aínda non vimos a proposta do Goberno de Inés Rey”, censura Avia Veira.

“Na nosa cidade hai moitas terrazas, hai barrios e zonas da Coruña con moita concentración destas instalacións”, remarca la edil del BNG, que certifica que “hai un auténtico descontrol”.

En determinadas áreas urbanas, las terrazas “teñen tomadas as zonas peonís”, circunstancia que dificulta el tránsito de los peatones. “Hai lugares en que apenas se pode camiñar ou pasar cunha cadeira de rodas ou co carro dun bebé. Hai terrazas que mesmo invaden o acceso aos portais”, asegura Veira, para remarcar que “as concesións destas instalacións na praza de María Pita están en precario”.

Para Veira, se hace precisa una nueva regulación con “maior control” que garantice "a adecuada convivencia e o correcto equilibrio entre o uso privativo do espazo público por parte da hostalaría e o dereito cidadán á accesibilidade universal". “No Pleno ímoslle esixir ao Goberno de Inés Rey”, adelanta, “que cumpra co acordado co BNG e dea solución a este problema coa redacción e a aprobación dunha nova ordenanza”