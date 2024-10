La hostelería de A Coruña cuenta con casi 400 terrazas y un centenar frustradas

Ciudad de bares, A Coruña cuenta a día de hoy con casi 400 terrazas con licencia en establecimientos hosteleros. Son, en concreto, 386, de las cuales 71 están instaladas en calzada, es decir, en plazas de aparcamiento, una medida que se impulsó a raíz de la pandemia del coronavirus, con el fin de ayudar al sector ante las restricciones de aforo en los locales. Se trata de una cifra mayor que el año pasado, cuando eran algo más de 350.



Los permisos para instalar terrazas se renuevan o solicitan cada año. De las 386 de este 2024, 236 renovaron el permiso y el resto lo pidieron (150). En total, según fuentes municipales, hubo 83 expedientes de denegación o desistencia, o lo que es lo mismo, se les negó el permiso o se les pidió que retirasen la terraza por no cumplir con los requisitos que marcan las normas. En la urbe hay dos tipos de terrazas: las que no tienen cerramiento estable, compuestas por elementos móviles y desmontables, sin cubierta fija o estable, y las que sí disponen de cerramiento estable, con elementos fijos y móviles, fácilmente desmontables, cerradas en la totalidad o parte de su perímetro y cubierta.



Este año se subieron los impuestos y tasas municipales un 3%. La ordenanza reguladora de las tasas de terrazas llevaba sin actualizarse desde 2013. Aquellos locales que presenten una terraza cerrada o en zona de aparcamiento pasaron a aplicar el 1,20 de coeficiente, un 20% menos que en la anterior ordenanza.

La tarifa mínima es de 60,67 euros. Además, la tarifa anual aplicada por metro cuadrado pasó a ser de 25 a 60 euros y, en el caso de la temporada que abarca desde el 1 de abril al 30 de septiembre, aumentó de 15 a 30 euros. La recaudación, por lo tanto, aumentará, siguiendo el plan especial que el Gobierno de Inés Rey está ejecutando para controlar los espacios públicos. El objetivo es que todos aquellos establecimientos que ocupen espacio público contribuyan a los servicios generales. El BNG llegó a denunciar en un pleno que había poco control de la normativa reguladora, mientras que el Gobierno local trabaja en la nueva ordenanza.

El sector

El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete, asegura que desde la entidad han presentado alegaciones a esta subida por ser, considera, “totalmente excesiva”. “Todo esto vuelve a repercutir directamente en el precio final del producto. Si reduces la jornada laboral, subes la tasa de terrazas, todo eso hay que repercutirlo en el precio final del producto.



Si me subes el precio de terraza lo normal es que el coste sea más caro. Y por lo tanto que deje de salir.

Los primeros interesados en pagar 3.000 euros somos nosotros, pero eso supone que una cerveza va a costar el doble”. El portavoz de los hosteleros explica, por otra parte, que a raíz del incremento de la tasa de terraza “sabremos cuánta gente renuncia por el coste si los clientes no están dispuestos a pagar ese servicio”. “Es como el coste del fútbol en los bares. Cuesta casi 400 euros al mes. Lo pones si lo vas a rentabilizar, si la gente no está dispuesta, no lo pones. Con lo cual, hay muchos bares que han renunciado a emitir el fútbol. Habrá muchos que no le salgan las cuentas”, añade Cañete.



Además de la tasa de terrazas, el Ayuntamiento aprobó en pleno la subida de los impuestos. La decisión de modificar y actualizar 29 ordenanzas fiscales obedece a la necesidad municipal de contar con recursos suficientes para afrontar el gasto creciente de los servicios públicos e inversiones en la ciudad. Una parte importante de las tarifas que se modificaron son las relativas a las tasas por prestación de servicios municipales.



Ordenanza

El Gobierno municipal continúa trabajando en la nueva ordenanza de terrazas, consensuada con todos los sectores implicados y también con los partidos políticos de la corporación. El concejal de Economía, José Manuel Lage Tuñas, aseguró en 2023 que estaría terminada a finales de este año. El nuevo documento regulará el uso de las terrazas en zonas peatonales o vías públicas, siempre que sea compatible con las medidas de accesibilidad.

Esta nueva ordenanza nace tras cuatro años de la medida de emergencia que se tomó para el sector de la hostelería, una iniciativa sometida a una temporalidad concreta. “Ahora vamos a reordenar el espacio para poder compatibilizar la actividad económica y compensar el esfuerzo económico que supuso la instalación de esas terrazas”, indicó la alcaldesa, Inés Rey, en una rueda de prensa sobre este asunto en septiembre del año pasado. “En eso se va a trabajar, en esa ordenanza para tenerlo todo regulado y que todos los usos sean compatibles”, añadió la regidora.