El BNG denuncia que el Ayuntamiento de A Coruña no apoyó la Feria del Libro

“Considera o Goberno Local que o apoio do Concello da Coruña estivo á altura dun evento cultural tan relevante para a cidade como é a Feira do Libro?”, así reza el texto de la pregunta oral que la concejala del BNG Mercedes Queixas dirigirá este jueves, en el pleno, al Ejecutivo local.



Para la edil nacionalista, la respuesta es clar. “Non, o Goberno Local non estivo á altura do que é a cidade. A Coruña é unha cidade literaria de primeira orde, cunha importantísima rede de bibliotecas municipais e de librarías, sede de editoriais referenciais e morada de autores e autoras tan relevantes para as nosas letras como Luísa Villalta -a quen se dedica o vindeiro Día das Letras- ou Dores Tembrás, a pregoeira da Feira do Libro-2023”.

Señalan desde el Bloque que el Ejecutivo dejó sin firmar el convenio con la Federación de Librarías, lo que dejó sin su respaldo a la Feria. “A Feira foi un grande suceso. A única nota negativa púxoa o Goberno Local”, censura Queixas.