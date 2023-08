El fútbol femenino, protagonista en el Feria del Libro de la mano de las obras de Héctor Pena

La Feria del Libro acoge estos días en Méndez Núñez a diferentes autores de diversos estilos, temática y géneros literarias. Ayer, Héctor Pena participó en la mesa redonda ‘A Coruña como escenario literario’, en un evento en el que comentó sus dos últimas obras publicadas. Se trata de la novela ‘A pioneira’, una obra ambientada en la ciudad de A Coruña en una época marcada por la guerra civil y años de represión. La protagonista es una mujer que quiere ser futbolista en un momento en el que la práctica de este deporte estaba prácticamente limitada a los hombres.



“É unha novela na que o fútbol feminino sirve como base para contar unha historia. No é unha obra pensada exclusivamente para amantes do fútbol, senón para calquera que teña interese en coñecer máis cousas daquela época”, señala el autor.

Pena, que además de escritor y periodista es historiador especializado en fútbol, también ha publicado en las últimas semanas el libro ‘Historia do fútbol feminino en Galicia. De Irene González a Vero Boquete’. Se trata de una obra en la que hace un repaso detallado de las figuras más relevantes del fútbol femenino en la comunidad autónoma. “Cada vez se lle da máis importancia ao fútbol feminino a todos os niveis. E nos próximos anos, ese crecemento vai a continuar”, vaticina.



El autor ya había realizado anteriormente otras obras vinculadas a la historia del fútbol. Entre ellas, destaca ‘Auge y Caída del Trofeo Teresa Herrera. Historia del decano de los trofeos de verano’, en el que hace una radiografía del torneo.