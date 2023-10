El BNG critica que la Xunta no cumple los plazos de construcción del Nuevo Chuac

La reciente sentencia que declara nulo el informe a partir del cual el Sergas optó por ubicar el nuevo Chuac en el lugar donde está ahora el hospital ha hecho que el BNG, a través de su concejala Avia Veira, critique que la "Xunta nin cumpre os prazos de construción dun novo hospital nin atende as necesidades da Coruña en materia sanitaria e nomeadamente aquelas que teñen a ver co reforzo da atención primaria”.

La edil destaca que ya cuando se puso sobre la mesa la propuesta inicial de convenio con el Ayuntamiento los nacionalistas calificaron el Nuevo Chuac de "hospital cortina de fume" ante un anuncio "que se facía para tapar todas as deficiencias da política sanitaria da Xunta en relación á nosa cidade”.

Y es que el BNG defendía una ubicación alternativa: “Propuxemos localizalo nos terreos liberados do porto, con conexión co tren de proximidade que fose froito do aproveitamento do tendido ferroviario alí existente”.

“Incumpren os prazos do novo hospital, como incumpren cada día coas súas obrigas ao non dotar de suficientes profesionais os centros de orientación familiar ou a atención primaria, por non falarmos das derivacións ás privadas ou o aumento das listas de espera”, denuncia Avia Veira.