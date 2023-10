Sanidade recurrirá la sentencia que anula las resoluciones para ubicar el Nuevo Chuac en Eirís

La Xunta recurrirá la sentencia de 29 de septiembre de 2023 que anula las resoluciones que aprobaron el Plan Funcional e de Espazos do Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) y resolvieron el emplazamiento del Nuevo Chuac en Eirís.



Así lo confirmó Sanidade, que insiste en que, en cualquier caso, la tramitación está respaldada por el Proxecto de Interese Autonómico (PIA) del Novo Chuac, aprobado por el Consello da Xunta el pasado 5 de octubre, seis días después de la sentencia, que “non ten en consideración a existencia e tramitación do PIA”.



En este sentido, desde Santiago explicaron que se trata del “máis completo instrumento de ordenación urbanística do novo hospital, que inclúe as obras de urbanización e edificación, os accesos desde as vías de alta capacidade, o novo edificio hospitalario nas Xubias e o espazo para a reubicación das vivendas afectadas” por la ampliación del Chuac.

Garantías

La Xunta sostiene que el Proxecto de Interese Autonómico no solo valida la solución adoptada sino que ofrece “plenas garantías para o desenvolvemento do novo hospital público”, pues la propuesta se sometió a información de la ciudadanía y que el PIA también incorpora “a xustificación do emprazamento actual como o máis idóneo e aconsellable para a ampliación”, tanto “polas vantaxes que supón para o seu encaixe na trama urbana” como para poder “contar cos accesos axeitados e permitir un maior estándar de calidade dos servizos sanitarios, minimizando a dispersión hospitalaria e permitindo a unificación de servizos” sanitarios.



Asimismo, Sanidade confirmó que continuará con el impulso al Nuevo Chuac. Una actuación que califican de “estratéxica” y a la que destinan más de 500 millones para asegurar la atención a 500.000 pacientes de aquí a 2070.



De acuerdo con el calendario de las autoridades autonómicas, este otoño se adjudicarán los contratos de los accesos, de la demolición del actual Hotel de Pacientes del Chuac y de la construción de la torre polivalente, la primera ‘pieza’ de esta ampliación, con una inversión de 60 millones de euros, lo que supone “a activación” de las obras del Nuevo Hospital de A Coruña.

Reacción

Por su parte, los vecinos afectados por esta actuación anunciaron que continuarán con las acciones iniciadas en los tribunales después del dictamen del Juzgado de Santiago.



En un comunicado, explican que la Xunta, “tras barajar diferentes localizaciones y aprobar el plan funcional y de espacios del Chuac, acordó en un primer momento construir las nuevas instalaciones en los terrenos de la antigua fábrica de armas”, pero que, “mediante un procedimiento de corrección de errores”, se acabó acordaron ampliarlo en los terrenos de Eirís”.



La asociación vecinal y los afectados encargaron un recurso judicial de los acuerdos y ahora el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Santiago les da la razón y anula las resoluciones de la Xunta. “Considera que no estaba suficientemente justificada ni motivada”, añaden en su comunicado en el que avanzan que “con independencia del recurso que pueda presentar la administración”, la asociación vecinal Uxío Carré de Eirís “ya encargó el recurso” al acuerdo del Consello de la Xunta que aprueba el PIA del Novo Chuac.