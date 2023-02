El BNG coruñés acusa al Ayuntamiento de negarse a dialogar

“Este é o goberno do diálogo? Con quen?”, será la pregunta oral que el portavoz del BNG y candidato a la Alcaldía de Coruña, Francisco Jorquera, elevará en el pleno de este jueves, 2 de marzo, al Gobierno local de A Coruña. Y es que frente a la bandera del diálogo que erigió la regidora, Inés Rey, los nacionalistas consideran que este es solo retórica: “Porque estamos en marzo e o Goberno Local nin dialogou cos grupos municipais para presentar un proxecto de orzamentos para 2023 nin tan sequera o fixo para presentar un modificativo e así evitar, entre outras cousas, que as entidades sigan sen convenio (estes deixaron de estaren vixentes porque, a diferenza dos orzamentos, non poden ser prorrogados)”.

Así, señala Jorquera, el Ayuntamiento presume de dialogante, pero las entidades sociales de la ciudad le trasladan al BNG lo contrario. “Unha crítica que moitas persoas nos transmiten é que o Goberno Local non só no dialoga, senón que moitas veces nin sequera responde ás peticións e solicitudes que se lle fan. Iso si, agás cando se achegan as eleccións”, puntualiza Jorquera.

El portavoz nacionalista también cuestiona los frutos del diálogo con otras administraciones, y pone como ejemplo el Chuac o Santa Lucía: “Goberno Local e Xunta nos agasallan cada día cun novo capítulo do seu folletín, chámese Mercado e Centro de Saúde de Santa Lucía ou convenio do Chuac”.

Por último, sobre el supuesto "fío directo" con el Gobierno de Sánchez, el BNG señala que no ve los beneficios, porque "o acordo sobre a antiga prisión provincial é oneroso para as arcas municipais, Defensa continúa a pór atrancos ao desenvolvemento da Cidade das TIC porque non quer renunciar a uns aproveitamentos urbanísticos desproporcionados e o Estado non acepta a excepción coruñesa e deixa caer o modelo húmido seco de tratamento e xestión do lixo, a pesar de este ter sido considerado parte do ADN da cidade polo propio Goberno Local".