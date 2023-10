El BNG califica el presupuesto autonómico de A Coruña de "nada críbel"

El BNG considera que el proyecto de presupuesto presentado por la Xunta para la ciudad de A Coruña es "nada críbel" y acusa al Gobierno dirigido por Alfonso Rueda de "non tomar en serio" la urbe.

De este modo, critica que la Xunta presenta como presupuestos incrementados unas cuentas que "son o resultado de sumar partidas non executadas en orzamentos anteriores con previsións de gasto que moi dificilmente se cumprirán no vindeiro exercicio". En ese sentido destacan "unhas contas nada críbeis, continuístas, sen novidades significativas e que non atenden suficientemente asuntos centrais para a calidade de vida da veciñanza como a política sanitaria ou a de vivenda". "En definitiva, o Goberno Galego volve demostrar que non se toma en serio A Coruña", certifican los nacionalistas.

Además, aseguran que aunque la mayor partida de los presupuestos es la del Chuac, con 41 millones de euros, estos son "5,5 menos que o inicialmente programado". "Un novo elemento que, unido á recente sentenza xudicial que anulaba o informe sobre a ubicación, aumenta a incerteza sobre o desenvolvemento deste proxecto", aseguran.

Por otra parte, ponen en duda la partida para centros de atención primaria, ya que, afirman, "é obvio que a principal carencia dos centros de atención primaria ten a ver co feito de non estar suficientemente dotados de profesionais, cuestión que estes orzamentos non resolven adecuadamente".

En lo que se refiere a vivienda, critican que solo se dispongan siete millones de euros, a la vez que censuran que se impidiese que A Coruña fuese declarada mercado residencial tensionado. "Botamos tamén en falta recursos para o reforzo das escolas infantís de 0 a 3 anos e para a dotación de prazas públicas suficientes nas residencias de maiores", concluyen desde el BNG.