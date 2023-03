El BNG apoya la huelga de los trabajadores de Nostián, sin convenio desde 2017

El portavoz del BNG en A Coruña y candidato a la Alcaldía, Francisco Jorquera, mantuvo este viernes un encuentro con una representación del comité de empresa de Albada, la concesionaria de la planta de tratamiento de residuos de Nostián, una plantilla que ha convocado huelga en Semana Santa ante la falta de convenio, caducado desde 2017.

“Transmitinlles o apoio do BNG ás súas demandas, absolutamente razoábeis. O convenio colectivo da empresa caducou en 2017. O que pide o persoal, despois de teren os salarios conxelados, é que o novo convenio manteña cando menos as condicións salariais e laborais do anterior”, precisó Jorquera.

La plantilla está llamada a la huelga los próximos días 3, 4 y 5 de abril ante la falta de avances en la negociación de este nuevo convenio colectivo.



Jorquera aseguró que el BNG sigue instando al Gobierno local a que cumpla su compromiso y licite el nuevo contrato de Nostián antes de la conclusión del mandato de Inés Rey como alcaldesa.



“Teñen que cumprir o seu compromiso e teñen que garantir que o novo contrato manteña o modelo húmido seco de tratatamento e xestión dos residuos (isto é, catro contedores na rúa e separación do lixo na planta). Este modelo húmido seco é sinal de identidade de Nostián, tal e como ten dito a propia concelleira de Medio Ambiente no Pleno, e garante unha maior percentaxe de reciclaxe dos residuos”, indica Jorquera.

El BNG espera también que el nuevo contrato sea dialogado con los ayuntamientos del Consorcio As Mariñas, "sen os cales a planta de Nostián non sería viábel".