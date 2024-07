La basura asedia a una comunidad de A Coruña, que tiene que despejar su portal

En A Coruña, la huelga de recogida de basura dura ya donce días. Los vecinos del número dos de la travesía de Montiño, en O Castrillón, están hartos: desde hace una semana, han visto como se acumula delante de su portal una montaña de basura que crecía día a día sin que la retiraran. Finalmente, han sido ellos los que han tenido que poner manos a la obra y abrir un paso por donde poder circular. Pero cada vez están más desesperados: “Parece que tenemos el síndrome de Diógenes”.



Según afirma una de las vecinas, Inma Mosquera, desde que comenzó el conflicto de la recogida de basura la situación ha ido de mal en peor. “Hace una semana que no pasa ni un camión, no se ha retirado una bolsa”, explica la afectada. Llamaron al Ayuntamiento para informar de su situación, y asegura que vinieron con un camión de pequeño tamaño: “Dijeron que hacía falta uno de tamaño más grande y se marcharon sin sacar una bolsa”.





Cuando las ratas comenzaron a colarse en el garaje, decidieron poner manos a la obra. Más difícil resulta evitar la intrusión de las moscas, que forman nubes sobre los desperdicios. “Las tenemos todo alrededor pero ya nos entran en el portal”, se queja Mosquera. Y por supuesto, está el olor, que es inevitable. A medida que la basura abandonada en los contenedores fermenta, el olor asciende y se cuela en las viviendas. Ella vive en un tercero y asegura que incluso allí es insoportable.



“Los del primero ya no están porque el carrito no les entraba con la basura y ahora con el olor, se fueron”, comenta. Su propia hija se defiende de la peste con una colonia. Han tenido que pedirle a la gente que se acerca con una bolsa que no tire allí sus desperdicios, sino que busque un contenedor menos saturado.

Un vecino amenaza con cometer una locura. “No dejéis los coches aparcados fuera porque voy a prenderle fuego. Lo voy a hacer, no puedo vivir así, con la mierda”, asegura. Según él, cuando acudan los Bomberos a sofocar el incendio detrás vendarán los operarios municipales y se limpiará la zona.