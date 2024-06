La huelga de basura en A Coruña se amplía en julio y amenaza con ser indefinida en agosto

El comité de empresa de la concesionaria de la recogida de basura en A Coruña anunció este sábado que ampliará las jornadas de huelga previstas en el mes de julio. Esta decisión ha sido tomada tras reunirse con el jefe de recursos humanos de Prezero, que se desplazó desde Madrid. "Pensamos que venía con la intención de desenquistar esto, pero todo lo contrario, están cerrados en banda y no nos quieren escuchar", señaló el portavoz del comité, Alfonso Seijo.

Esta actitud, dijo, ha llevado a tomar la decisión de "recrudecer la huelga aumentando los días en julio con el 9,13, 23 y el 30". Hasta ahora los paros estaban establecidos para las jornadas del 25,26 y 27 de julio. Si a mediados del próximo mes "la empresa sigue en sus trece", advierte, "los paros se podrían convertir en indefinidos", coincidiendo con las fiestas de agosto.

Según Seijo, la empresa no cumple los servicios del turno de mañana, como el de cementerios, polígonos, vidrio cartón y puerta a puerta. Por el contrario, este "recoge lo que no recogen los compañeros de la noche. Lo que hacen es no vaciar los camiones, que generan líquido, el lixiviado, y esta noche vino la ambulancia a llevarse a un compañero que resbaló y se fastidió la pelvis con un golpe fuerte en la cabeza", añadió.