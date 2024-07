Inés Rey, sobre la huelga de basura de A Coruña: "Estamos atados de pies y manos"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, valoró ayer en declaraciones a una radio la situación de la huelga de recogida de basura, que ya dura una semana. Lo calificó de "chantaje" pero reconoció su impotencia: "Estamos atados de pies y manos". La regidora señaló que no puede declarar una emergencia sanitaria, como ya hizo en febrero de 2022 y contratar otra empresa porque precisamente hay una huelga. "La anterior era una huelga encubierta", explicó

La alcaldesa tuvo palabras muy duras hacia el comité de empresa, controlado por el sindicato STL. Señaló que la noche pasada solo se recogió el 30% de los desperdicios a pesar de que hoy (el último paro fue el día 25) el servicio debía funcionar con normalidad. "Es una tomadura de pelo", denunció. Por eso considera que puede haber una huelga de brazos caídos. El día 8 volverá a haber huelga.

Además, 66 de los 200 empleados de Prezero se encuentran de baja. "¿Qué hace la empresa?". Pero se posicionó del lado de la concesionaria, Prezero, en este conflicto laboral. "Hasta ahora he sido sumamente prudente, pero el estancamiento en las conversaciones viene derivado de que no se pueden pedir cuestiones que no se pueden cumplir porque no tienen encaje legal", criticó a STL.

Rey pidió transparencia sobre las negociaciones. "Vamos a tomar todas las medidas que estén en nuestra mano para que se cumplan los servicios mínimos, pero está claro que esto va a tener consecuencias para la empresa", advirtió.

"Este es un mal endémico que vienen sufrido alcaldes y gobiernos desde hace veinte años. O se le pone fin, o le tocará al que venga detrás de mí. No podemos convivir con un problema estructural en un servicio tan básico. No debemos ceder a chantajes, porque se ha tomado como rehén a la ciudad. Todos los ciudadanos somos víctimas", declaró.